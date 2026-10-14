Ergenekon caddesinde düzen ve güvenlik ön plana çıktı

Karabük Belediyesi, dere ıslahının tamamlanmasının ardından Ergenekon Caddesi'nde kapsamlı bir yenileme çalışması yürüttü. Proje kapsamında asfalt serimi, yeni kaldırım düzenlemeleri, bordür çalışmaları, çevre düzenlemesi ve aydınlatma sistemlerinin yenilenmesi gerçekleştirildi.

yapılan çalışmalar:

Belediye ekipleri daha önce otobüs ve tırların park ettiği, kaldırım işgallerinin yaşandığı alanda öncelikle dere ıslahı ile altyapı sorunlarını çözdü. Ardından asfalt, yol çizgileri ve bordürlerin yeniden düzenlenmesiyle araç ve yaya trafiği için daha güvenli bir ortam oluşturuldu.

başkanın incelemesi ve değerlendirmesi:

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, beraberindeki ekip ile sahada yaptığı incelemede caddedeki değişimi yerinde gösterdi. Çetinkaya, "Burası öğrenci bölgesi. Gördüğünüz gibi işgal yok. Burası otobüslerin, tırların park ettiği bir alandı. Şu an pırıl pırıl" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların özellikle öğrenciler tarafından yoğun kullanılan alanda düzen ve güvenliği artırdığına dikkat çeken Çetinkaya, yenilenen kaldırımlar, bordürler, asfalt ve yol çizgilerinin günlük yaşam kalitesine doğrudan katkı sunduğunu belirtti. Başkan, küçük görünen altyapı ve düzenleme işlerinin şehir yaşamında önemli sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

İncelemeleri sırasında ayrıca Esentepe yönüne de değinen Çetinkaya, "Esentepe rampasına kadar geldik. Esentepe'ye girmemiz de an meselesi" diyerek bölgede çalışmaların genişletileceğinin sinyalini verdi.

KARABÜK BELEDİYESİ TARAFINDAN DERE ISLAHININ ARDINDAN ASFALT, KALDIRIM, ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE AYDINLATMA ÇALIŞMALARIYLA ERGENEKON CADDESİ YENİLENDİ.