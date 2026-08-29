Ergenekon'da 4 bin tonluk dönüşüm: 2 kilometrelik yol sıcak asfalta kavuşuyor

çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgutlu ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde ömrünü tamamlayan yolları yenilemek için çalışma başlattı. Daha önce sathi kaplama uygulanmış olan güzergâh, yaklaşık 2 kilometrelik alanda yeniden düzenleniyor.

Çalışmalar kapsamında toplam 4 bin ton sıcak asfalt serimi planlanırken, yol yüzeyinin dayanıklılığını artırmak amacıyla ilk aşamada emisyon serimi uygulanıyor. Emisyonla yolun bağlayıcılığı güçlendirildikten sonra sıcak asfalt serimiyle güzergâh daha konforlu ve uzun ömürlü hale getiriliyor.

ekip, malzeme ve yöntem:

Şantiye koordinatörü Fatih Nakışçı'nın aktardığına göre sahada 14 personel görev alıyor. İş akışında 9 kamyon, 1 finişer ve 2 silindir kullanılıyor. Önceki sathi kaplamalar sıcak asfaltla yenileniyor; emisyon serimiyle stabilite sağlanıp ardından asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Bu yöntem, özellikle ana arterlerde trafik konforunu artırmayı ve yıpranmaya karşı daha dirençli yüzeyler oluşturmayı hedefliyor. Uygulama adımları saha koşullarına göre koordineli biçimde yürütülüyor.

yerel yönetim ve muhtarın değerlendirmesi:

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çalışmaların mahalle için önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Söz verdiğimiz gibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu ile el ele vererek Turgutlu halkına verdiğimiz bütün sözleri birer birer yerine getiriyoruz. Bugün Ergenekon Mahallemizdeyiz. Yaklaşık 4 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek Ergenekon Mahallesi’nin en önemli sorunlarından biri olan 4 ana arter caddemizi sıcak asfaltla buluşturuyoruz".

Akın, çalışmaların yalnızca Ergenekon ile sınırlı olmadığını belirterek Sinirli, Urganlı ve Akçapınar mahallelerindeki ova yollarında da asfaltlama devam ettiğini; ayrıca Yeni Mahalle ve Subaşı mahallelerinde Gediz Elektrik’in altyapı çalışmalarını tamamladığı sokaklarda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Fatih Nakışçı da uygulamanın teknik ayrıntılarını tekrar hatırlatarak: "Bugün Turgutlu ilçemizin Ergenekon Mahallesi’nde yaklaşık 2 kilometrelik yol yenileme çalışması gerçekleştiriyoruz. Ömrünü tamamlamış yolları yeniden konforlu hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor" dedi ve saha personel ile makine kaynağını açıkladı.

Ergenekon Mahalle Muhtarı Atiye Aksel ise mahallede yürütülen çalışmayı olumlu bulduğunu belirterek: "Ergenekon Mahallesi genelinde çok güzel ve hummalı bir çalışma yürütülüyor. Mahallemiz yeni ve gelişmekte olduğu için çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’a, ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Manisa genelinde süren yol bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında Ergenekon Mahallesi'ndeki uygulama, ulaşım konforunu artırmak ve altyapı iyileştirmelerini tamamlamak amaçlı yürütülmeye devam ediyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TURGUTLU İLÇESİ ERGENEKON MAHALLESİ’NDE ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN YOLLARI YENİLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI. YAKLAŞIK 2 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA 4 BİN TON SICAK ASFALT SERİMİ YAPILIRKEN, 14 PERSONEL VE 12 ARAÇTAN OLUŞAN EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.