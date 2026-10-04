Ergenlikte enerji içecekleri: kafein ve şekerin beklenmeyen zararları

Memorial Kayseri uzmanı uyarıyor

Memorial Kayseri Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, ergenlik çağında yaygınlaşan enerji içeceklerinin içerdiği yüksek oranda kafein ve şekerin gençlerde çeşitli sağlık sorunlarına zemin hazırladığını belirtti. Kurtoğlu, özellikle ergenlerin ve hatta küçük çocukların bu içecekleri alışkanlık haline getirmemesi gerektiğini vurguladı.

Kafeinin beyin damarları ve nörolojik etkileri:

Uzman, enerji içeceklerindeki kafeinin doğrudan ya da kafein içeren bileşenler aracılığıyla yüksek düzeylere çıkabileceğini ve bunun beyin damarlarında daralma oluşturabileceğini söyledi. Küçük çocuklarda günlük kafein dozunun 2-6 mg, ergenlerde ise 100 mg/gün sınırını geçmemesi gerektiğini hatırlatan Kurtoğlu, fazla alımın kafein toksisitesine yol açabileceğini belirtti.

Kafein ve ilişkili maddelerin en sık neden olduğu yakınmalar arasında uykusuzluk, ellerde titreme, huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve reflü yer alıyor. Kurtoğlu ayrıca bazı gençlerde bunun depresyon benzeri belirtilere ya da yerinde duramama, aşırı hareketlilik gibi sorunlara katkıda bulunabildiğini söyledi.

Şeker, sitrik asit ve bitkisel katkıların riskleri:

Enerji içeceklerinde bulunan şeker türleri arasında anıldığı şekliyle nişasta şekeri, früktoz ve sükroz bulunuyor. Kurtoğlu, bu maddelerin aşırı tüketiminin hareketsizlik ve obezite ile birleştiğinde tip2 diyabet gelişimine zemin hazırladığını, özellikle früktozun karaciğerde yağlanmaya yol açarak uzun vadede metabolik hastalıklara katkıda bulunduğunu söyledi.

Ayrıca içeceklerde bulunan sitrik asidin (limon asidi) diş çürüklerini artırdığı ve reflüyü kötüleştirdiği, bazı bitkisel katkıların örneğin ginseng ve guarana benzeri maddelerin de kafeine benzer şekilde ritim bozukluğu, tansiyon yükselmesi ve beyin damarlarında daralma yapabileceğinin gösterildiğini belirtti.

Ebeveynlere ve gençlere öneriler:

Kurtoğlu, enerji içeceklerinin çocukluk ve ergenlik döneminde alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak anne babalara sağlıklı beslenme, düzenli uyku ve günlük sporun önemine dikkat etmelerini önerdi. Enerji içeceklerinin nadiren ve kontrollü olarak kullanılması gerektiğini, mümkünse çocuk ve ergenlerin bu ürünlerden tamamen uzak tutulmasının en güvenli yaklaşım olduğunu söyledi.

Sonuç olarak Prof. Dr. Selim Kurtoğlu, enerji içeceklerinin kısa vadede uyku bozukluğu, huzursuzluk ve ritim sorunları; uzun vadede ise obezite ve tip2 diyabet riski gibi bir dizi probleme katkıda bulunabildiğini hatırlattı ve kafein toksisitesi riskine dikkat edilmesini istedi.

MEMORİAL KAYSERİ HASTANESİ ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ UZMANI PROF. DR. SELİM KURTOĞLU, ERGEN YAŞLARDA FAZLA TÜKETİLEN ENERJİ İÇECEKLERİNİN BÜYÜK SORUNLARA YOL AÇABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ