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Ergenlikte göğüs büyümesi yalnızca estetik bir sorun değil

Prof. Dr. Hayati Akbaş, ergenlikte aşırı göğüs büyümesinin fiziksel ağrı, kamburluk, özgüven kaybı ve akran zorbalığına yol açabileceğini; gerektiğinde cerrahinin tedavi edici olduğunu belirtti.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Ergenlikte göğüs büyümesi yalnızca estetik bir sorun değil

Ergenlikte aşırı göğüs büyümesi yalnızca görünümle ilgili değil:

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayati Akbaş, ergenlik çağındaki kız çocuklarında normalin üzerinde göğüs büyümesinin sadece estetik kaygı yaratmadığını, aynı zamanda hem fiziksel hem de psikososyal sorunlara yol açabildiğini vurguluyor. Akbaş, bu durumun 12, 13, 14, 15 veya 16 yaşındaki çocukların günlük yaşamını, okul ilişkilerini ve ruh sağlığını derinden etkileyebileceğini belirtiyor.

Fiziksel etkiler:

Aşırı göğüs büyüklüğü, göğüslerin ağırlığı ve büyüklüğü nedeniyle iskelet sisteminde kamburluk, bel ve boyun ağrıları gibi deformitelere neden olabiliyor. Bu fiziksel yük, uzun dönemde postür bozukluklarına yol açarak çocuğun yaşam kalitesini düşürebiliyor. Akbaş, bu nedenle yalnızca görsel bir sorun değil; aynı zamanda fonksiyonel bir problem olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Uzman, altta yatan nedenlerin araştırılmasının önemine dikkat çekiyor. Öncelikle tıbbi altyapı ve gerekli tahliller yapılarak hormonel veya başka bir patolojinin varlığı araştırılmalı; ancak sebep ne olursa olsun aşırı büyümenin fiziksel yük oluşturduğu durumlarda müdahale gündeme gelebiliyor.

Psikososyal sonuçlar ve tedavi yaklaşımı:

Akbaş, ergenlik dönemindeki kızların okul ortamında arkadaşları arasında farklı hissetme, sportif etkinliklere katılmama, kıyafet seçimini sınırlama ve arkadaşlarının yanında kıyafet değiştirmekten kaçınma gibi davranışlar sergileyebileceğini aktarıyor. Bu davranışlar, çocuğun özgüvenini zayıflatarak içe kapanma ve akran zorbalığına maruz kalma riskini artırıyor.

Bu bağlamda Prof. Dr. Hayati Akbaş şu noktaları öne çıkarıyor: ebeveynlerin gözlemlerine önem vermesi, sıra dışı veya aşırı göğüs büyümesi fark edildiğinde vakit kaybetmeden uzman değerlendirmesi yapılması ve gerekli tıbbi tetkiklerin tamamlanması. Eğer tıbbi değerlendirme sonrası uygun bulunursa, plastik cerrahi müdahalesi sadece estetik amaçlı olmayıp tedavi edici bir uygulama olarak planlanabiliyor.

Akbaş, 18 yaş sınırının otomatik bir engel olmadığını, çocuğun biyolojik yaşına, vücut gelişimine ve yaşadığı problemlere göre 12, 13, 15, 16 veya 17 yaşlarında da cerrahi girişimin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Bu karar sürecinde çocuğun fiziksel şikayetleri, psikolojik durumu ve genel sağlık durumu birlikte değerlendirilmelidir.

Son olarak uzman, ailelerin bilinçli ve duyarlı davranmasının önemini vurguluyor. Erken müdahale sayesinde hem ruhsal hem de fiziksel yüklerin azaltılabileceğini, böylece çocuğun okul, aile ve arkadaş ilişkilerinde daha sağlıklı bir gelişim gösterebileceğini ifade ediyor.

PROF. DR. HAYATİ AKBAŞ

PROF. DR. HAYATİ AKBAŞ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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