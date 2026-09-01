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Ergin Ataman'ın takımı İzlanda'da net skorlu galibiyetle Dünya Kupası yolunu garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İzlanda'yı 110-73 yenerek eleme maçlarının tamamlanmasına dört maç kala FIBA 2027 Dünya Kupası vizesini aldı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 01:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ergin Ataman'ın takımı İzlanda'da net skorlu galibiyetle Dünya Kupası yolunu garantiledi

maçın özeti:

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu ikinci maçında İzlanda deplasmanından farklı bir galibiyetle döndü. Milliler karşılaşmayı 110-73 kazanarak, eleme maçlarının tamamlanmasına dört maç kala FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası biletini garantiledi.

Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk periyotu 33-14 önde tamamladı. Devrede skor 60-37 olurken üçüncü periyotta da kontrolü elinde tutan Milliler, üçüncü periyodu 80-56 ile geçti. Maç boyunca hücumda dengeli dağılan skor ve disiplinli savunma Türkiye'nin üstünlüğünü periyodik olarak pekiştirdi.

kadrolar ve istatistikler:

Salon: Laugardalshöll
Hakemler: Andris Aunkrogers, Elvis Binders-Coders, Antonio Conde

İzlanda: Hlinason 7, Gudmundsson 9, Hermannsson 11, Fridriksson 7, Palsson 11, Thrastarson 10, Kari Jonsson 6, Henningsson 5, Thorbjarnarson 2, Björnsson 3, Petursson 2, Jonsson
Başantrenör: Craig Pedersen

Türkiye: Malachi Flynn 13, Şehmus Hazer 10, Cedi Osman 17, Yiğitcan Saybir 10, Adem Bona 8, Kenan Sipahi 15, Onuralp Bitim 17, Furkan Korkmaz 8, Ömer Yurtseven 2, Sertaç Şanlı 5, Metecan Birsen 5, Erkan Yılmaz
Başantrenör: Ergin Ataman

Bu sonuçla Milliler, grupta erken vizeyi alırken kalan dört müsabakada kadro derinliğini ve oyun ritmini koruyarak gruptaki konumunu güçlendirmeyi hedefleyecek.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, FIBA 2027 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ 2. TUR J GRUBU&#039;NDAKİ...

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, FIBA 2027 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ 2. TUR J GRUBU'NDAKİ İKİNCİ MAÇINDA İZLANDA'YI DEPLASMANDA 110-73 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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