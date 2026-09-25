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Erhürman New York temaslarında TDT ile iş birliğini masaya yatırdı

Erhürman, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile KKTC-TDT ilişkilerini ve geleceği görüştü.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erhürman New York temaslarında TDT ile iş birliğini masaya yatırdı

Erhürman New York'ta TDT genel sekreteriyle bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile görüşme gerçekleştirdi.

görüşmenin odağı:

Taraflar görüşmede, TDT ile KKTC arasındaki ilişkilerin niteliği, gündemdeki gelişmeler ve yakın dönem iş birliği hedefleri üzerinde karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Görüşme sırasında iki tarafın da ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik beklentileri ve öncelikli konular ele alındı.

statü ve sonraki adımlar:

KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde gözlemci üye statüsünde yer almaya devam ediyor; bu statünün sağladığı çerçeve içinde iş birliğinin nasıl derinleştirilebileceği gündemde oldu. Yapılan görüş alışverişi, gelecekteki ortak program ve koordinasyon imkanlarının değerlendirilmesine zemin hazırladı.

bm temasları ve dönüş takvimi:

Erhürman'ın New York temasları kapsamında yarın yerel saat ile 13.00'te BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın resmi temaslarının tamamlanmasının ardından 27 Eylül tarihinde KKTC'ye dönmesi planlanıyor.

Gerçekleştirilen görüşme, Erhürman'ın BM 81. Genel Kurulu çerçevesindeki ikili ve çok taraflı temaslarının bir parçası olarak kayda geçti.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81....

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) 81. GENEL KURULU KAPSAMINDA BULUNDUĞU ABD’NİN NEW YORK KENTİNDE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI (TDT) GENEL SEKRETERİ KUBANIÇBEK ÖMÜRALİYEV İLE BİR ARAYA GELDİ.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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