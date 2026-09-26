Erhürman New York'ta Guterres ile kibris gündemini görüştü

Erhürman'ın New York temasları sürüyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, BM 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında bulunduğu New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme, BM Genel Merkezinde yapıldı ve yetkililerden alınan bilgiye göre olumlu bir atmosferde geçti.

Görüşmenin gündemi:

Taraflar, Kıbrıs konusunda güven sağlayıcı önlemler başta olmak üzere güncel ve bölgesel gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, karşılıklı değerlendirmeler yapılarak alandaki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu; taraflar somut adımların atılmasının önemine vurgu yaptı.

Heyet ve temas programı:

Erhürman'a görüşmede Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ, KKTC'nin New York Temsilcisi Büyükelçi Murat Soysal, Güven Sağlayıcı Önlemler ve Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ile Diplomasi ve Dış İlişkiler Danışmanı İpek Borman eşlik etti. Resmi kaynaklar, görüşmenin yapıcı bir içerikte gerçekleştiğini bildiriyor.

New York'taki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erhürman'ın, planlandığı üzere yarın Kıbrıs'a dönmesinin beklendiği kaydedildi.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, NEW YORK'TAKİ TEMASLARI KAPSAMINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) GENEL SEKRETERİ ANTONİO GUTERRES İLE BİR ARAYA GELDİ.