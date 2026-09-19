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Erhürman-Yılmaz görüşmesi: ikili temaslar ve diplomasi vurgusu

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti; görüşmede Büyükelçi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:19

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Merve Çelik

Erhürman-Yılmaz görüşmesi: ikili temaslar ve diplomasi vurgusu

görüşmenin niteliği:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı resmi temaslar çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Kabul sırasında taraflar arasında doğrudan iletişim ve değerlendirme imkânı sağlandı.

katılımcılar ve protokol:

Görüşmede Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı protokolü uyarınca gerçekleştirildi ve resmi konukların varlığı dikkat çekti.

görüşmenin önemi:

Üst düzey kabul ve görüşmeler, KKTC ile Türkiye arasındaki iletişimin sürdürülmesi ve koordinasyonun güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Resmi temas niteliğindeki bu tür görüşmeler, taraflar arasındaki diyaloğun devamı için zemin oluşturuyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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