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Erhürman’dan BM, AB ve Barcelona’ya üç mektup: KKTC haklarına engelleme tepkisi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum tarafının diplomatik, kültürel ve sportif engellemelerini BM, AB ve Barcelona’ya üç ayrı mektupta bildirdi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:06

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erhürman’dan BM, AB ve Barcelona’ya üç mektup: KKTC haklarına engelleme tepkisi

Erhürman’dan BM, AB ve Barcelona’ya üç mektup: KKTC haklarına engelleme tepkisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik diplomatik, kültürel ve sportif alanlardaki engelleme girişimlerine karşı Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Barcelona Futbol Kulübü’ne üç ayrı mektup gönderdi. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre mektuplar BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Barcelona Başkanı Joan Laporta adreslerine ulaştırıldı.

engelleme girişimlerinin zamanlamasına dikkat çekildi:

Erhürman mektuplarda, Rum tarafının son dönemde yoğunlaştırdığı engelleme adımlarının zamanlamasına özellikle vurgu yaptı. BM Genel Sekreteri Guterres’in adaya yaptığı ziyaret sırasında taraflara, içinde bulunulan dönemin güvenin yeniden tesis edilmesi için önemli bir an olduğu yönünde çağrıda bulunduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, buna rağmen Rum liderliğinin aksi yönde hareket ettiğini belirtti.

Erhürman, bu durumun BM Genel Sekreteri’nin adadaki sürece ilişkin mesajlarıyla bağdaşmadığını ve söz konusu adımların iki toplum arasında güven inşa çabalarına zarar verdiğini kaydetti.

izolasyonların sonlandırılması çağrısı:

Gönderilen mektuplarda ayrıca, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonun sonlandırılmasına ilişkin BM Genel Sekreteri raporu ile Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi kararlarına atıf yapıldı. Erhürman, bu kararların dikkate alınarak izolasyonların kaldırılması yönünde gerekli adımların daha fazla geciktirilmeden atılması çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı, uluslararası organların karar ve raporlarının uygulanmasının iki taraf arasında daha sağlıklı ilişkiler kurulması için belirleyici olduğunu vurguladı.

Erhürman mektuplarında ayrıca, diplomatik ve kültürel engellemelerin sadece kurumlar arası ilişkileri etkilemediğini; aynı zamanda toplumlar arası güven ortamını zedelediğini de belirtti.

çocukların ve gençlerin dünyayla bağ kurması engelleniyor:

Mektuplarda yer alan bir diğer uyarı, Rum liderliğinin girişimlerinin Kıbrıs Türk çocukları ve gençlerinin dış dünya ile kurduğu bağları olumsuz etkilediği yönündeydi. Erhürman, bu tür kısıtlamaların iki halk arasında güvensizliği derinleştirdiğini ve BM Genel Sekreteri’nin çözüm çabalarına zarar verdiğini dile getirdi.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı, kültürel ve sportif etkinliklere erişimin önünün açılmasının, toplumsal düzeyde güvenin yeniden tesisine katkı sağlayacağına dikkat çekti.

Barcelona futbol kulübünün akademisi tarafından KKTC’de düzenlenmesi planlanan "Lefkoşa Kamp" örneği de mektuplarda somut vaka olarak yer aldı. Kulübün kamp yerini internet sitesinde "Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs" olarak duyurması Rum tarafında tepkilere yol açmış, Rum ELAM Partisi İspanya hükümeti ve Rum Dışişleri Bakanlığı’na müdahale çağrısında bulunmuş ve organizasyonun iptal edilmesini istemişti.

Erhürman’ın bu üç ayrı yazılı girişimi, hem uluslararası aktörlere bilgilendirme hem de Kıbrıs Türk halkının eşit ve adil muamele talebinin vurgulanması amacı taşıyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, KIBRIS RUM TARAFININ KIBRIS...

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, KIBRIS RUM TARAFININ KIBRIS TÜRK HALKINA YÖNELİK DİPLOMATİK, KÜLTÜREL VE SPORTİF ALANLARDAKİ ENGELLEME GİRİŞİMLERİYLE İLGİLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM), AVRUPA BİRLİĞİ (AB) VE BARCELONA FUTBOL KULÜBÜ’NE ÜÇ AYRI MEKTUP GÖNDERDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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