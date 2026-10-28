Erhürman'dan korgeneral Ertan İnaltekin ve tümgeneral Şükrü Bilir'e ziyaret: güvenlik ve iş birliği mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa'da askeri yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde güvenlik ve diyalog vurgusu yaptı. Ziyaretler, hem protokol gereği törenlerle karşılanma hem de karşılıklı plaket takdimiyle tamamlandı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ziyareti:

Erhürman, Korgeneral Ertan İnaltekin'i Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'nda ziyaret etti. Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı, komutanlıkta bulunan şeref defterini imzaladı ve iki taraf arasında plaket takdimi gerçekleştirildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı buluşması:

Programın ikinci durağında Erhürman, Tümgeneral Şükrü Bilir'i makamında ağırladı. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki görüşmede de askeri törenle karşılanma, şeref defterinin imzası ve karşılıklı plaket takdimi öne çıktı.

Her iki görüşmede de resmi protokol uygulamaları eksiksiz yerine getirilirken, ziyaretler taraflar arasında iletişim ve iş birliğinin sürdürüldüğüne dair sembolik mesajlar taşıdı. Resmi temaslar, cumhurbaşkanlığı ile askeri komutanlıklar arasındaki ilişkinin devamlılığı ve kurumsal diyaloğun önemi açısından değerlendirilebilir.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN, GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL ŞÜKRÜ BİLİR’İ ZİYARET ETTİ