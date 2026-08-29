Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Eriyen karlar ve dereler Bahçesaray'da yaban hayatını yeniden canlandırıyor

Bahçesaray’da dağlardaki karların erimesiyle coşan dereler, içilebilir su kaynakları ve yemyeşil alanlar bölgedeki yaban hayatını canlandırdı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 09:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Eriyen karlar ve dereler Bahçesaray'da yaban hayatını yeniden canlandırıyor

Bahçesaray'ın yaz sonu doğası

Van’ın yüksek dağlarla çevrili ilçesi Bahçesaray, kış aylarında ulaşımın güçleştiği, halk arasında "dokuzuncu gezegen" diye anılan bir yer olsa da yazın son günlerinde bambaşka bir yüzünü sergiliyor. Bu yılın yoğun kar yağışları dağlarda biriken büyük kütleleri oluşturdu; yaz sonuna doğru eriyen karlar ise ilçe genelindeki akarsu ve derelerin coşmasına yol açtı. Ortaya çıkan bu su hareketliliği, bölgenin yeşil dokusunu koruyarak yaban hayatına doğrudan destek veriyor.

Su kaynakları ve bitki örtüsü:

Dağlardaki erime suları, ilçedeki akarsu seviyelerini yükseltiyor ve geniş alanların yemyeşil kalmasını sağlıyor. Yerel gözlemler ve doğaseverlerin paylaşımlarına göre, Bahçesaray’da içilebilir doğal su kaynakları bulunuyor; bunlar hem insan kullanımına hem de ekosistemin canlılığına katkıda bulunuyor. Bölgedeki ağaçlık alanlar, zengin bitki örtüsüyle kuş ve memeli türlerine uygun yaşam alanları oluşturuyor. Özellikle ziyaretçilerin dikkatini çeken Müküs Çayı gibi berrak su kaynakları, hem görsel hem de ekolojik açıdan öne çıkıyor.

Yaban hayatı ve ziyaretçi gözlemleri:

Doğa gözlemcileri ilçe genelinde serbestçe hareket eden yaban hayvanlarını tespit etti. Ağaçlık ve yeşil alanlarda çok sayıda sincabın görülmesi, bölgedeki canlı ekosistemin işaretlerinden biri olarak öne çıktı. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) temsilcisi Dr. Cihan Önen, iki günlük ziyaretlerinde Bahçesaray’ın doğal zenginliklerinin etkileyici olduğunu belirtti ve ilçeyi doğa yürüyüşü için uygun bulduklarını aktardı. Önen'in sözleri, bölgenin sunduğu doğal imkanları özetliyor: "Zorlu yolları aşıp geldik ve burada mükemmel manzaralarla karşılaştık. Müküs Çayı dediğimiz, oldukça berrak bir çay var ve kana kana buradan su içtik."

Doğasever Ahmet Çubukçu da uzun, virajlı yolları göğüsleyerek ilçeye ulaştıklarını ve karşılaştıkları doğal güzelliklerden etkilendiklerini söyledi. Çubukçu, Feqiyê Teyran türbesinin bölgeye ayrı bir anlam kattığını vurguladı ve Bahçesaray’ı yerli ve yabancı turistlere tavsiye etti.

Genel olarak, Bahçesaray’ın yaz aylarındaki serin havası, zengin su kaynakları, yemyeşil alanları ve canlı yaban hayatı, bölgeyi doğa tutkunları için önemli bir alternatif haline getiriyor. Korunan doğal ortamlar ve mevsimsel su rejimi, ilçedeki ekolojik canlılığı sürdürmede belirleyici rol oynuyor.

BAHÇESARAY İLÇESİ, YAZIN SON GÜNLERİNDE GÜR AKAN DERELERİ, YEMYEŞİL DOĞASI VE DOĞAL YAŞAMIYLA...

BAHÇESARAY İLÇESİ, YAZIN SON GÜNLERİNDE GÜR AKAN DERELERİ, YEMYEŞİL DOĞASI VE DOĞAL YAŞAMIYLA GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kartepe’de ulaşım konforu için 27 cadde ve sokak baştan yenilendi
images

Muğla iç kesimlerinde rüzgar hızlanıyor: sekiz ilçeye fırtına uyarısı
images

Barajın ortasında bir misafir: çöplükten gelen boz ayının yüzüşü
images

Vadinin erişim sıkıntısı turistleri yolda bıraktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası’nda yeni doğanlara belediye desteği: 115 aile ziyaret edildi

İnsansız hava aracı eğitimine yoğun talep: başvurular ve kayıtlar artıyor

Alt geçitte kafa kafaya çarpışma: üç kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Ehliyet sınavları şehir trafiğinde yapılacak, sabit parkur sona eriyor

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı