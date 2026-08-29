Eriyen karlar ve dereler Bahçesaray'da yaban hayatını yeniden canlandırıyor

Bahçesaray'ın yaz sonu doğası

Van’ın yüksek dağlarla çevrili ilçesi Bahçesaray, kış aylarında ulaşımın güçleştiği, halk arasında "dokuzuncu gezegen" diye anılan bir yer olsa da yazın son günlerinde bambaşka bir yüzünü sergiliyor. Bu yılın yoğun kar yağışları dağlarda biriken büyük kütleleri oluşturdu; yaz sonuna doğru eriyen karlar ise ilçe genelindeki akarsu ve derelerin coşmasına yol açtı. Ortaya çıkan bu su hareketliliği, bölgenin yeşil dokusunu koruyarak yaban hayatına doğrudan destek veriyor.

Su kaynakları ve bitki örtüsü:

Dağlardaki erime suları, ilçedeki akarsu seviyelerini yükseltiyor ve geniş alanların yemyeşil kalmasını sağlıyor. Yerel gözlemler ve doğaseverlerin paylaşımlarına göre, Bahçesaray’da içilebilir doğal su kaynakları bulunuyor; bunlar hem insan kullanımına hem de ekosistemin canlılığına katkıda bulunuyor. Bölgedeki ağaçlık alanlar, zengin bitki örtüsüyle kuş ve memeli türlerine uygun yaşam alanları oluşturuyor. Özellikle ziyaretçilerin dikkatini çeken Müküs Çayı gibi berrak su kaynakları, hem görsel hem de ekolojik açıdan öne çıkıyor.

Yaban hayatı ve ziyaretçi gözlemleri:

Doğa gözlemcileri ilçe genelinde serbestçe hareket eden yaban hayvanlarını tespit etti. Ağaçlık ve yeşil alanlarda çok sayıda sincabın görülmesi, bölgedeki canlı ekosistemin işaretlerinden biri olarak öne çıktı. Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) temsilcisi Dr. Cihan Önen, iki günlük ziyaretlerinde Bahçesaray’ın doğal zenginliklerinin etkileyici olduğunu belirtti ve ilçeyi doğa yürüyüşü için uygun bulduklarını aktardı. Önen'in sözleri, bölgenin sunduğu doğal imkanları özetliyor: "Zorlu yolları aşıp geldik ve burada mükemmel manzaralarla karşılaştık. Müküs Çayı dediğimiz, oldukça berrak bir çay var ve kana kana buradan su içtik."

Doğasever Ahmet Çubukçu da uzun, virajlı yolları göğüsleyerek ilçeye ulaştıklarını ve karşılaştıkları doğal güzelliklerden etkilendiklerini söyledi. Çubukçu, Feqiyê Teyran türbesinin bölgeye ayrı bir anlam kattığını vurguladı ve Bahçesaray’ı yerli ve yabancı turistlere tavsiye etti.

Genel olarak, Bahçesaray’ın yaz aylarındaki serin havası, zengin su kaynakları, yemyeşil alanları ve canlı yaban hayatı, bölgeyi doğa tutkunları için önemli bir alternatif haline getiriyor. Korunan doğal ortamlar ve mevsimsel su rejimi, ilçedeki ekolojik canlılığı sürdürmede belirleyici rol oynuyor.

BAHÇESARAY İLÇESİ, YAZIN SON GÜNLERİNDE GÜR AKAN DERELERİ, YEMYEŞİL DOĞASI VE DOĞAL YAŞAMIYLA GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR.