erkekler arasında husumet çatışması: erzurum'da 12 kişi yaralandı

Olayın gelişimi:

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Gölbaşı Semti'nde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı çatışma çıktı. Olayın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık personeli sevk edildi. Tarafların birbirlerine ateş ettiği çatışmada, kafasına saçma parçası isabet eden bir polis memuru ile toplam 11 sivil yaralandı.

Yaralıların durumu:

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yetkililer, polis memurunun genel durumunun iyi olduğunu açıklarken, yaralılar arasında 3 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

soruşturma ve müdahale:

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Çatışmanın kesin nedeni ve silahların menşei ile ilgili çalışmaların sürdüğü, olay yerinde delil toplama ve ifadelerin alınmasına yönelik işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

ERZURUM’DA HUSUMETLİ İKİ AİLE SİLAHLA ÇATIŞI: 1 POLİS MEMUR YARALANDI