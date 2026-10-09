Erken açılan kaz tiridi sezonu Havza'da lezzet hareketliliği başlattı

kaz tiridi sezonu erken açıldı

Samsun'un Havza ilçesinde kış aylarının geleneksel lezzeti kaz tiridi bu yıl beklenenden daha erken sofralara gelmeye başladı. Havza'nın yanı sıra Kavak, Vezirköprü, Ladik ve Asarcık ilçelerinde de tirit kültürü yaşatılıyor; ancak Havza, tadı ve bilinirliğiyle öne çıkıyor.

tirit evlerinde hareketlilik:

Her yıl kış mevsimiyle birlikte yoğun ilgi gören kaz tiridi, bu sezon da Havza'daki tirit evlerinde vatandaşlarla buluşuyor. İlçe esnafı sezonun erken başlaması nedeniyle talepte artış bekliyor ve hazırlıklarını hızlandırdı. Yerel işletmeler, konuklara sunulan lezzetin sürekliliği ve hijyen koşullarına dikkat ederek sezonu karşılıyor.

belediye vurgusu ve turizm etkisi:

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, kaz tiridinin ilçenin tanıtımında ve yerel esnafın ekonomisine katkı sağlamada önemli bir alana sahip olduğunu belirtti. İkiz, sezonun gastronomi turizmine katkı sunacağını ifade ederek özellikle çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşları Havza'ya davet etti. Bu yıl erken açılan sezonla birlikte Havza, yöresel mutfağının önemli değerlerinden biri olan kaz tiridiyle kış döneminde de ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor.

HAVZA TİRİTİ