skolyoz nedir ve kimlerde sık görülür:

Liv Hospital Samsun Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden Opr. Dr. Ali Kemal Ulaş, skolyozu omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğriliği olarak tanımladı. Ulaş, hastalığın büyümenin en hızlı yaşandığı ergenlik döneminde görülme sıklığının arttığını belirterek, her 100 kişiden 2 ila 4’ünde skolyoz görüldüğünü ifade etti.

Skolyoz bazen belirgin ağrı yapmayabilir; bunun yerine vücut görünümünde ve duruşta değişikliklerle kendini gösterir. Bu nedenle erken fark edilmesi, tedavi başarısını doğrudan etkiler.

erken belirtiler ve gözlem önerileri:

Ulaş, aile üyeleri, yakın arkadaşlar veya öğretmenler tarafından fark edilebilecek uyarı işaretlerini şöyle sıraladı: kötü duruş, omuz seviyeleri arasında eşitsizlik, bel çukurlarında asimetri, bel kemiğinde bir tarafın öne çıkıntı yapması, sırtta bir tarafta kemik kabarıklık (kürek kemiğinde tümsek görünümü), elbiselerin vücuda tam oturmaması, kızlarda eteğin yukarı doğru çekilmesi ve vücut dengesinde sağa ya da sola kayma.

Bu tür bulgular görüldüğünde Ulaş, mümkün olan en kısa sürede hekime başvurulmasının önemli olduğunu vurguladı.

tedavi hedefleri ve cerrahi yaklaşım:

Skolyoz cerrahisindeki ana amaç, eğilmiş omurları düzgün biçimde dizip birbirine kaynatmaktır. Ulaş, kaynama sonrasında bu bölgenin tek bir kemik (omur) gibi hareket ettiğini anlattı. Genelde 45-50 derecenin üzerinde olan eğrilikler, ergenlik bitse bile ilerlemeye devam edebiliyor; ilerleme hem estetik hem de akciğer fonksiyonu açısından olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Bu nedenle çoğu skolyoz cerrahı, eğriliği azaltmak veya ilerlemesini engellemek amacıyla cerrahi tedaviyi tercih ediyor. Günümüz teknolojisi, cerrahların eğrilikleri düzeltme yeteneklerini artırmış; böylece estetik olarak daha düzgün bir görünüm elde edilebiliyor. Ulaş, eğrilmiş omurların birbirine kaynatıldığı füzyon ameliyatının eğriliğin artmasını engellemede çok başarılı olduğunu belirtti.

ameliyat öncesi değerlendirme ve iyileşme süreci:

Ameliyattan önce özel eğilmeli ya da traksiyon filmi denilen özel röntgen filmleriyle skolyoz eğriliğinin ne düzeyde esnek olduğunun anlaşılmaya çalışıldığını söyleyen Ulaş, bu filmlerle cerrahın ameliyat için esneklik hakkında fikir sahibi olduğunu aktardı. Ulaş, "Skolyoz eğriliği ne kadar esnekse, o kadar çok düzelme elde edilir" sözlerini kullandı.

Skolyoz ameliyatından sonra iz kalmasını azaltmak için cilt estetik dikişleri kullanılıyor; ayrıca iz oluşumunu engelleyici kremler ve ilk yıl güneşe çıkarken kesi hattının üzerinin örtülmesi gibi önlemler öneriliyor.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci hakkında da bilgi veren Ulaş, operasyonun omurganın yeniden pozisyonlandırıldığı, kasların yerlerinin değiştiği büyük bir ameliyat olduğunu belirtti. Ameliyat sonrası ağrının ilk günlerde daha fazla olabildiğini, birçok hastanın ağrısının üçüncü günden sonra azalarak taburcu olduğunu aktardı. Hastaların genelde aşamalı olarak ağrılarının azaldığını ve 2 ya da 4 hafta içinde okul çağındaki çocukların okula dönebildiğini söyledi. Ayrıca hastaların ameliyat sonrası ikinci günde ayağa kaldırılıp yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

Ulaş'ın açıklamaları, duruş bozukluğu fark edildiğinde gecikmeden uzman değerlendirmesi yapılmasının hem estetik hem de fonksiyonel sonuçlar açısından belirleyici olduğunu gösteriyor.

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI OPR. DR. ALİ KEMAL ULAŞ, DURUŞ BOZUKLUKLARININ SKOLYOZ İŞARETİ OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.