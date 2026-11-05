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Erken gol freiburg'u öne taşıdı: trabzonspor 0-1

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Freiburg, 14. dakikada Kübler'in golüyle Trabzonspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:54

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 21:56

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erken gol freiburg'u öne taşıdı: trabzonspor 0-1

maç özeti:

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Alman temsilcisi Freiburg'u ağırladı. İlk yarı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin tek golü 14. dakikada gelen bir korner sonrası geldi.

gollü an ve önemli fırsatlar:

14. dakikada Freiburg, sağ köşeden kullandığı korneri değerlendirdi. Matanovic'in kafa vuruşunda kaleci Onana'dan dönen topu takip eden Kübler, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı. İlk yarıda başka net gol pozisyonu görülmezken, 29. dakikada Muçi'nin ceza sahası dışından vuruşu az farkla auta çıktı. 40. dakikada Saviolo'nun sol kanattan ortasında topla buluşan Mohamed Salah'ın penaltı noktasına yakın yerden vuruşu üstten dışarı gitti ve Trabzonspor eşitlik fırsatını değerlendiremedi.

kadrolar ve yönetim:

Trabzonspor sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk Özkaçar, Mustafa Eskihellaç, Fabinho, Mendy, Muçi, Saviolo, Mohamed Salah ve Onuachu on biriyle başladı. Teknik direktör Thomas Reis'in yedeklerinde Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydın, Bouchouari, Ozan Tufan, Melih Kabasakal, Mustafa Kuzey Akçay, Ahmet Cemil Güren ve Oğuzhan Ertem yer aldı. Freiburg'da Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Engelhardt, Kalou Irie, Goto, Grifo ve Matanovic ilk 11'ini oluşturdu; teknik direktör Julian Schuster takımını bu kadroyla sahaya sürdü. Maçı Kristo Tohver başhakem, Silver Koiv ve Sender Saga yardımcı hakemler olarak yönetti. İlk yarıda Trabzonspor'dan Saviolo sarı kart gördü.

İlk yarı verileri ve oyuncu performansları, ikinci yarıda yapılacak taktiksel düzenlemelerin belirleyici olacağını işaret ediyor. Freiburg'un erken golü, konuk ekibin kontrolünü artırırken Trabzonspor eşitlik için etkili ataklar aradı ancak son vuruşlarda isabet yakalayamadı.

UEFA KONFERANS LİGİ&#039;NİN 3. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA ALMAN EKİBİ FREİBURG İLE...

UEFA KONFERANS LİGİ'NİN 3. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA ALMAN EKİBİ FREİBURG İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI KONUK EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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