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Erken golle gülen Elazığspor Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Elazığspor, Veli'nin 4. dakikadaki golüyle Elazığ Atatürk Stadı'nda Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 17:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erken golle gülen Elazığspor Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi

Maç özeti:

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında Elazığspor, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşma, Elazığ Atatürk Stadı'nda oynandı ve maçın tek golü oldukça erken geldi.

Maçın kilit anı:

Maçın 4. dakikasında Veli'nin kaydettiği gol, Elazığspor'a avantaj sağladı. Erken gol sonrası ev sahibi ekip, tempoyu kontrol etmeyi başardı ve savunma dengesini koruyarak konuk ekibin fırsat üretmesini sınırladı.

Kadrolar ve kartlar:

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Muhammet Metin Taş, Giray Kara

Elazığspor: Furkan Köse, Sertaç Çam (Mustafa Emir dk. 90), Veli Çetin, Abdurrahman Emir Alagöz, Feyyaz Belen, Ali Altınöz, Onur Eriş, Barış Ekincier (İsmail Esat dk. 81), Erhan Kartal, Alperen Pak, Mert Örnek (Muhammed dk. 90)

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Alper Tursun, Muhammed Gönülaçar, Umut Mert Toy, Ferhan Evren (Özgür Sert dk. 84), Çekdar Orhan, Ali Aydemir (Tahsin dk. 76), Özcan Aydın (Hüsamettin dk. 46), Yiğit Ali Bayrak (Oğuzhan dk. 60), Sedat Dursun, İlker Günaslan (Aslan dk. 46)

Gol: Veli (dk. 4) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Alperen, Feyyaz (Elazığspor); Özcan, Özgür (Şanlıurfaspor)

Elazığspor, erken bulduğu golün ardından disiplinli bir oyun sergileyip sonucu korurken, Şanlıurfaspor beklenen gol fırsatlarını yakalayamadı. Sonuç, ev sahibi için değerli üç puan anlamına geliyor.

NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 10. HAFTASINDA ELAZIĞSPOR, EVİNDE ŞANLIURFASPOR’U 1-0 YENDİ.

NESİNE 2. LİG BEYAZ GRUP 10. HAFTASINDA ELAZIĞSPOR, EVİNDE ŞANLIURFASPOR’U 1-0 YENDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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