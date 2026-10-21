Erken keşifle geleceğin yetenekleri şekilleniyor: Gaziantep'te 22 bin 500 çocuğun taraması tamamlandı

Gaziantep'te kapsamlı yetenek taraması sonuçları:

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların yeteneklerini erken yaşta belirleyip doğru yönlendirmek amacıyla yürüttüğü Yetenek Kaşifi ve Şehrim Okulum projelerinde somut sonuçlar elde etti. Proje kapsamında hedeflenen 32 bin kişilik 5-7 yaş grubundan şimdiye kadar 22 bin 500 çocuk bilimsel testlerle tarandı ve elde edilen veriler eğitim planlamasına temel oluşturdu.

25 Aralık’ta Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde düzenlenen 2026-2027 eğitim öğretim dönemi değerlendirme ve koordinasyon toplantısına merkez ilçelerin anaokulu müdürleri, rehber öğretmenleri ve anaokulu bulunan ilkokul müdürlerinden oluşan yaklaşık 300 eğitimci katıldı. Toplantıda proje verileri, uygulama süreçleri ve yeni dönem hedefleri paylaşıldı.

uygulama yöntemi ve testlerin kapsamı:

Tarama sürecinde çocukların bilişsel eğilimleri ve motor becerileri değerlendirilirken, 6 farklı performans testi kullanıldı ve sonuçlar doğrultusunda çocukların 30 spor branşına yatkınlık analizleri yapıldı. Elde edilen veriler Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen yerli ve millî bir algoritmayla güvenli dijital ortamda işlendi; veriler branş, yaş grubu, doğum çeyreği, mahalle ve ilçe bazında haritalandırıldı.

Analiz süreci, bireysel yetenek tespitinin yanı sıra bölgesel ihtiyaçların belirlenmesine de olanak sağladı. Yazılım üzerinden ailelere sunulan yetenek haritaları, çocukların uygun eğitim merkezlerine yönlendirilmesini kolaylaştırıyor.

bölgelerden çıkan eğilimler ve yönlendirmeler:

Analizlerde bazı ilçelere ait eğilimler öne çıktı. Örneğin Nizip'te çocukların bedensel/kinestetik ve sosyal zekâ eğilimleri yüksek bulunurken, judo ve güreş gibi mücadele sporlarına yatkınlık tespit edilmesine rağmen bu branşlara kayıt ilgisinin düşük olduğu belirlendi. Şehitkamil'de ise sosyal zekâ türü daha belirgin çıktı. Bu veriler, bölgelere göre eğitim programlarının ve gelecekte yapılacak spor yatırımlarının planlanmasına rehberlik ediyor.

Taramalar sonucunda bine yakın çocukta ileri düzey yetenek belirlendi. Bu çocuklar, müsabık düzeyde yetiştirilmeleri amacıyla uzman antrenörlere ve ilgili kulüplere yönlendiriliyor; yönlendirmelerde Gaziantep Belediye Spor Kulübü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu iş birliğiyle uygun kulüplerde branşa özel eğitim almaları sağlanıyor. Projenin doğru altyapı ve yönlendirmelerle dünya başarısına uzandığı örnekler de bulunuyor: yüzme alanında dünya şampiyonu, piyano alanında ise dünya derecesi elde eden yetenekler keşfedildi.

yönetim, hedefler ve eğitim anlayışı:

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, projelerin önemine dikkat çekerek, "Raporlara baktığımızda muhteşem bir sonuç var" değerlendirmesini paylaştı. Şahin, çocukların yetiştirilmesinde toplumun tüm paydaşlarının sorumluluğunu vurgulayarak eğitime yönelik geniş perspektifi benimsediklerini ifade etti.

Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ise projelerin Maarif Modeli ile örtüştüğünü belirtti ve "Eğitim için el ele verirsek o zaman kocaman ortaya bir sevgi çıkar" sözleriyle bütüncül eğitimin önemini vurguladı. Arpacı, öğretmenlerin gece gündüz demeden çalıştığını ve toplumun destek vermesi gerektiğini ifade etti.

altyapı, takip ve yeni dönem planları:

Proje fiziki altyapısı yaklaşık 100 tesisten oluşuyor: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait yaklaşık 40 spor tesisi ile 40'tan fazla GASMEK, kütüphane ve kültür merkezi çocukların hizmetinde. Taramaları tamamlanan çocukların yaklaşık yarısı, geliştirilen yazılım sistemi üzerinden velileri tarafından yetenek haritalarına uygun en yakın merkezlere aktif olarak kaydediliyor.

2026-2027 döneminde bilişsel değerlendirmelerde Howard Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı temel alınarak Sue Teele tarafından geliştirilen görsel tabanlı Çoklu Zekâ Envanteri (TIMI) kullanılacak ve çocukların görsel tercihleri üzerinden ilgi-eğilim haritaları çıkarılacak. Ayrıca Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde 2021 doğumlu tüm çocukların taranması hedefleniyor; önceki yıllarda taranan çocukların gelişimleri düzenli olarak takip edilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bu çalışmalar, çocukların potansiyellerinin bilimsel verilerle izlenmesi, doğru yönlendirilmesi ve erken dönemde desteklenmesini amaçlıyor. Elde edilen veriler ve bölgesel haritalar, önümüzdeki yıllarda eğitimin ve spor yatırımlarının daha hedefe yönelik planlanmasına imkan sağlayacak.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÇOCUKLARIN YETENEKLERİNİ ERKEN YAŞTA KEŞFEDEREK GELECEĞİN SPORCULARINI, SANATÇILARINI VE BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRMEK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELERDE DİKKAT ÇEKİCİ SONUÇLARA ULAŞTI. "YETENEK KAŞİFİ" VE "ŞEHRİM OKULUM" PROJELERİ KAPSAMINDA 22 BİN 500 ÇOCUK BİLİMSEL TESTLERDEN GEÇİRİLİRKEN, BİNE YAKIN ÇOCUKTA İLERİ DÜZEY YETENEK TESPİT EDİLDİ.