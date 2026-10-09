Erken sünnetin önemi: erkek çocuklarda idrar yolu enfeksiyonlarına karşı önlem

Erken müdahale enfeksiyon riskini azaltıyor:

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Şakir Aydoğan, erkek çocuklarda sünnet derisi yapışıklığı ve uç darlığının idrar yolu enfeksiyonları için önemli bir zemin oluşturduğunu belirterek erken dönemde sünnetin gerekliliğine dikkat çekti. Aydoğan, özellikle ateşli ve tekrarlayan enfeksiyonların, idrar yapma güçlüğü, idrar kaçırma ve idrarda kan gibi belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Belirtiler ve hangi şikâyetler ciddiye alınmalı:

Uzman, ateşli veya tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu; idrar yaparken yanma, ağrı veya ağlama; idrar akımının zayıf, ince ya da kesik kesik olması; idrar yaparken zorlanma gibi yakınmaların değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca gece veya gündüz yeni başlayan idrar kaçırma, idrarda kan, bulanıklık veya kötü koku, bel/yan/karın ağrısı, yüksek ateş, kusma ve belirgin halsizlik de alarm belirtileri arasında yer alıyor.

Tanı ve izlemede hangi tetkikler kullanılıyor:

Aydoğan, ilk değerlendirmede idrar tahlili ve uygun alınmış idrar kültürünün önemine işaret etti. Gerektiğinde böbrek ve mesane ultrasonu, reflü şüphesinde işeme sistoüretrografisi (VCUG/VSUG) ve bazı durumlarda böbrek sintigrafisi uygulanabileceğini belirtti. Ancak tüm çocuklara aynı tetkiklerin yapılmadığını; kararın çocuğun yaşı, şikâyetleri, enfeksiyonun özellikleri ve muayene bulgularına göre verildiğini kaydetti.

Aydoğan, gebelik döneminde böbrek genişlemesi (hidronefroz) tespit edilen çocuklar ile ailesinde böbrek anomalisi veya böbrek reflüsü (VUR) öyküsü bulunanların önceden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle bebeklerde idrar yolu enfeksiyonunun sadece ateş, huzursuzluk, emmeme, kusma veya kilo alamama gibi belirtilerle de ortaya çıkabileceği hatırlatıldı.

Sonuç olarak, erkek çocuklarda idrar yolu sorunlarının her zaman ağır bir hastalık olmayabileceğini belirten Aydoğan, ateşli ve tekrarlayan enfeksiyonlar, işeme güçlüğü, idrar kaçırma veya idrarda kan gibi bulgularda mutlaka çocuk doktoruna başvurulması ve gerekirse çocuk ürolojisi uzmanından destek alınmasının önemini vurguladı.

ÜROLOJİ UZMANI OPR. DR. ŞAKİR AYDOĞAN