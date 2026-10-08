Erken tanı görmeyi korur: düzenli kontrolleri ihmal etmeyin

göz sağlığı uyarısı:

Erzurum Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde görevli Op. Dr. Zehra Güven Sağlam, 8 Ekim Dünya Görme Günü vesilesiyle görme sağlığının korunmasına dikkat çekti. Sağlam, görmenin yalnızca çevre algısını sağlamadığını; öğrenme, dikkat, hafıza ve karar verme gibi bilişsel işlevler için de hayati olduğunu belirtti. Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da düzenli göz kontrollerinin önemini vurgulayarak vatandaşları taramalarını aksatmamak konusunda uyardı.

göz hastalıklarının sessiz ilerleyişi:

Sağlam, birçok göz hastalığının erken evrelerde belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekti. Özellikle glokomun yıllar boyunca sinsi bir şekilde ilerleyebildiğini ve hastanın görme kaybını fark ettiği anda oluşan hasarın kalıcı hale gelebileceğini söyledi. İleri yaşta sık görülen katarakt ise bulanık görme, renklerde soluklaşma, gece görüşünde bozulma ve sık gözlük numarası değişikliği gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

ileri yaş ve yaşa bağlı hastalıklar:

İleri yaş grubunda sık rastlanan sarı nokta (makula) hastalığı ise düz çizgilerin eğri görünmesi, okuma güçlüğü ve merkezî görmede bulanıklık gibi şikâyetlerle kendini belli ediyor. Sağlam, bu tabloların yaşam kalitesini ciddi oranda etkilediğini ve erken tanıyla ilerlemenin yavaşlatılabileceğini vurguladı.

kronik hastalıklar, çocuklar ve önlemler:

Diyabet ve hipertansiyon gibi kronik rahatsızlıkların retina üzerinde hasara yol açabileceğini hatırlatan Sağlam, bu hastalıkları olan kişilerin şikâyet olmasa dahi düzenli retina muayenesinden geçmeleri gerektiğini belirtti. Çocuklarda ise şaşılık, göz tembelliği (ambliyopi) ve kırma kusurlarının erken teşhis edildiğinde tedavi başarısının yüksek olduğunu ifade etti. Çocukların ekran karşısında geçirdiği sürelerin yaşa uygun sınırlandırılması ve güvenli izleme mesafesinin korunması önerildi.

Beslenme ve yaşam tarzı önerileri arasında yeşil yapraklı sebzeler, taze meyveler, balık ve kuruyemiş ağırlıklı Akdeniz tipi beslenmenin tercih edilmesi yer aldı. Sağlam, göz sağlığının korunmasında periyodik kontrollerin ve kronik hastalıkların kontrollü tutulmasının anahtar olduğunu dile getirdi.

acil belirtiler ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Göz sağlığında acil müdahale gerektiren durumlara ilişkin Sağlam şu uyarılarda bulundu: ani gelişen görme kaybı, görme alanında daralma veya gölge, perde oluşumu, yeni başlayan yoğun ışık çakmaları ve göz önünde aniden beliren çok sayıda uçuşan cisim görüldüğünde vakit kaybetmeden göz hekimine başvurulmalıdır. Bu belirtiler altında gecikme, kalıcı görme kaybına yol açabilir.

Sağlam son olarak şunları ifade etti: "Unutmayalım; birçok göz hastalığında erken tanı, görmeyi korumanın en önemli anahtarıdır. Görme sağlığımızı koruyalım, düzenli kontrolleri hayatımızın bir parçası hâline getirelim. 8 Ekim Dünya Görme Günü vesilesiyle herkese sağlıklı, aydınlık ve güzel bir yaşam diliyorum."

Hastane yetkilileri de rutin göz taramalarının aksatılmaması çağrısını yineleyerek, özellikle risk grubundaki kişilerin periyodik muayenelerini ihmal etmemelerini önerdi.

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