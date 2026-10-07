Erken tanı hayat kurtarıyor: meme kanserinde düzenli kontrol vurgusu

etkinlik ve farkındalık çalışmaları:

Memorial Kayseri Hastanesi, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Hastane lobisine kurulan Pembe Ayna uygulaması, Memorial Sağlık Grubu'nun "ayna karşısında 5 dakika" mesajıyla kadınları kendi bedenlerini tanımaya ve düzenli kontrolleri aksatmamaya davet etti. Etkinlikte konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren, meme kanserinin erken tespit edildiğinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti.

uzmanların önerileri:

Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren, tarama programlarının önemine dikkat çekerek kadınlara şu önerilerde bulundu: 20 yaşından sonra her ay, adet bitiminde kendi kendine meme muayenesi yapılmalı; risk durumuna göre 20-40 yaş arası her 2 ya da 3 yılda bir klinik meme muayenesi eklenebiliyor; ve 40 yaşından sonra her yıl mamografi ve klinik muayene mutlaka yapılmalı. Eren, ülkemizde erken yaşta meme kanseri oranının biraz daha yüksek olduğunu, bu yüzden "yaşım küçük" düşüncesinin yanılgı yaratabileceğini vurguladı.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Veli Berk ise onkolojideki ilerlemelere rağmen erken teşhisin önemini öne çıkardı. Berk, erken evrede yakalandığında hem vücut fonksiyonlarının korunabildiğini hem de yoğun ve uzun süreli tedavilere gerek kalmadan hastalığın çözülebileceğini ifade etti. Uzman, bilinmesi gereken önemli bir veriye dikkat çekti: her sekiz kadından birinin meme kanseri olma riski bulunduğu için gecikilmeden harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

erken teşhisin hasta üzerindeki etkisi:

Etkinlikte söz alan ve tedavi gören hasta Esra Aksu, tedavi sürecindeki dayanıklılık ve umudun önemine değindi. Hastaların güçlü kalmasının tedavi başarısını desteklediğini belirten Aksu, deneyimini paylaşarak farkındalığın artmasının erken başvuruya katkı sağlayacağını aktardı.

Uzmanların ortak mesajı, kanserden korkmak yerine düzenli muayene ve bilimsel önerilere uymanın hayat kurtaracağı yönünde. Memorial Kayseri'deki etkinlik, kadınları hem bilinçlendirmeyi hem de kendi bedenleriyle ilgili sorumluluk almaya yönlendirmeyi amaçladı.

GENEL CERRAHİ UZMANI DOÇ. DR. SALİHA KARAGÖZ EREN, MEME KANSERİNİN ERKEN TESPİT EDİLEBİLDİĞİNİ, ERKEN TESPİT EDİLDİĞİNDE DE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK OLDUĞUNU SÖYLEYEREK, "BU NEDENLE BİRTAKIM TARAMA PROGRAMLARI BELİRLENMİŞ" DEDİ.