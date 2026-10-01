Erken tanı hayatı değiştirir: meme sağlığında kontrolleri aksatmayın

Uzmanların çağrısı:

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanları Doç. Dr. Mesut Gül ve Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, kadınlara düzenli kontrolleri ihmal etmemeleri yönünde uyarıda bulundu. Uzmanlar, meme kanserinin her zaman belirgin şikâyetle ortaya çıkmadığını ve kendi bedeninin farkında olmanın erken tanı için belirleyici olduğunu vurguladı.

Erken tanının önemi:

Doç. Dr. Mesut Gül, erken tanının tedavi seçeneklerini ve hastalığın seyrini olumlu etkilediğini belirterek, düzenli sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Gül, "Memede fark edilen her değişiklik kanser anlamına gelmez. Ancak kişinin kendi memesindeki normal yapıyı tanıması, daha önce olmayan bir değişikliği erken fark etmesini sağlar. Şüpheli bir bulgu görüldüğünde ise gecikmeden uzman değerlendirmesi önemlidir" ifadelerini kullandı. Uzman, şüphe oluştuğunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini özellikle belirtti.

Hangi değişiklikler dikkate alınmalı:

Uzmanların belirttiği önemli uyarılar arasında memede ele gelen kitle, meme başında içe çekilme, meme cildinde çökme veya kalınlaşma, meme başından kendiliğinden gelen akıntı ve iki meme arasındaki belirgin şekil değişiklikleri yer alıyor. Bu bulguların görülmesi halinde değerlendirme yapılmasının gerektiği tekrarlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy ise taramaların düzenli yapılmasının önemine işaret etti ve "Meme kanserinde yalnızca memede kitle ortaya çıktığında doktora başvurmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü erken evrede meme kanseri herhangi bir belirti vermeyebilir. Bu nedenle kadınların yaşlarına, aile öykülerine ve taşıdıkları risk faktörlerine göre hekimleri tarafından önerilen kontrolleri aksatmamaları gerekiyor" dedi.

Aksoy, ailesinde meme kanseri öyküsü bulunanların risk durumlarının ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı: "Birinci derece yakınlarında meme kanseri bulunan kadınlarda risk değerlendirmesi önem taşıyor. Bu kişiler için tarama yaşı ve takip sıklığı, kişisel risklere göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle standart bir uygulama yerine kişiye özel bir takip planı oluşturulması gerekiyor."

Uzmanlar ayrıca, Ekim ayının bir hatırlatıcı olduğunu; meme sağlığı farkındalığının yıl boyu sürdürülmesi gerektiğini kaydetti. Yoğun yaşam temposu nedeniyle kontrolleri erteleyen kadınlara yönelik olarak da "Kendi sağlığınızı ertelemeyin. Meme sağlığınızla ilgili sizi endişelendiren bir değişiklik fark ettiğinizde veya rutin kontrol zamanınız geldiğinde hekiminize başvurun. Erken fark etmek, erken değerlendirmek ve gerektiğinde erken tedaviye başlamak meme kanseriyle mücadelede büyük önem taşıyor" çağrısını yaptılar.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GENEL CERRAHİ UZMANLARI DOÇ. DR. MESUT GÜL VE DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAR AKSOY,