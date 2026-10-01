Erken tanı kadında sağlık sonuçlarını değiştiriyor

Erken tanı kadın sağlığında belirleyici rol oynuyor

Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kadir Şahin, kadınlarda düzenli sağlık kontrollerinin birçok hastalığı belirti vermeden yakalamaya imkân sağladığını vurguladı. Özellikle kanser taramalarında erken tanının tedavi başarısını artırdığını belirten Şahin, kadınların kendi vücutlarını tanımasının ve olağandışı değişiklik gördüklerinde sağlık kuruluşuna başvurmalarının önemine dikkat çekti.

Kanser taramaları ve önerilen aralıklar:

Şahin, meme ve rahim ağzı kanserlerinin erken evrede yakalanmasının mümkünü olduğunu söyledi. Türkiye’de ulusal tarama programı kapsamında 40-69 yaş arasındaki kadınlara iki yılda bir mamografi önerildiğini, ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan veya yüksek risk taşıyan kadınlarda tarama yaşının doktor değerlendirmesine göre değişebileceğini aktardı.

Rahim ağzı kanserinde ise düzenli taramanın hem erken tespit hem de önleme açısından kritik olduğunu hatırlatan Şahin, 30-65 yaş arasındaki kadınlara beş yılda bir HPV‑DNA testi uygulandığını belirtti. Smear testlerinin de kansere dönüşebilecek hücresel değişikliklerin saptanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

Rutin kontrollerin kapsamı ve yaşam tarzı önerileri:

Rutin kontrollerin yalnızca kanser taramalarıyla sınırlı olmadığını kaydeden Şahin, kan şekeri, kolesterol, tam kan sayımı ve tiroit fonksiyonları gibi testlerin yanı sıra gerek görüldüğünde kemik yoğunluğu ölçümü ve kalın bağırsak kanseri taramalarının da yapılabileceğini ifade etti. Bu testlerin kişiye özel risk ve yaşa göre planlanması gerektiğini vurguladı.

Şahin, bazı hastalıkların uzun süre belirti vermeden ilerleyebildiğini hatırlatarak, sağlık kuruluşuna yalnızca bir şikâyet ortaya çıktığında başvurmanın yeterli olmadığını söyledi: Şikâyetim yok demek yeterli değil. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmanın koruyucu sağlık yaklaşımının önemli parçaları olduğunu ekledi.

Sonuç olarak Şahin, kadınların yaş ve kişisel risklerine uygun taramalarını aksatmamalarını, erken tanı ve şikâyet olmadan yapılan kontrollerin olası hastalıkların erken evrede tespit edilerek tedavi başarısını artırmada önemli rol oynadığını ifade etti ve ekledi: Sağlığınızı ertelemeyin, düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin.

OPR. DR. KADİR ŞAHİN