Erken tanı, lenfoma tedavisinde belirleyici rol oynuyor

Lenfoma nedir ve hangi belirtiler öne çıkıyor:

Lenfoma, bağışıklık sisteminin merkezini oluşturan lenf sisteminin hücrelerinden gelişen kanser gruplarından biridir. Hastalık, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar olarak iki ana başlık altında sınıflandırılır ve belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Liv Hospital Ulus Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, Dünya Lenfoma Farkındalık Günü kapsamında uyarılarda bulunarak dikkat çekici semptomları sıraladı.

Belirtiler hangi durumda ciddiye alınmalı:

Prof. Dr. Doğu, lenfomanın en sık gözlenen bulgusunun özellikle boyun, koltuk altı veya kasıkta ortaya çıkan ve çoğunlukla ağrısız olan lenf bezi büyümeleri olduğunu belirtiyor. Bunun yanında açıklanamayan ateş, gece terlemeleri, istemsiz kilo kaybı, uzun süren halsizlik ve yaygın kaşıntı bazı hastalarda görülen diğer belirtiler arasında yer alıyor. Bazı olgularda nefes darlığı veya göğüs bölgesinde baskı hissi de eşlik edebiliyor.

Her lenf bezi büyümesinin lenfoma anlamına gelmediğinin altını çizen Prof. Dr. Doğu, enfeksiyonlar gibi başka nedenlerin de olabileceğini ancak uzun süre devam eden, büyüme eğilimi gösteren veya ek belirtilerle birlikte olan durumların mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Tanı ve tedavi süreci nasıl planlanıyor:

Lenfoma şüphesiyle başvuran hastalarda tanı süreci, bireysel şikâyetler ve muayene bulgularına göre planlanıyor. Prof. Dr. Doğu, tanıda laboratuvar tetkikleri ve görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığını; kesin tanı içinse bazı hastalarda lenf bezi veya ilgili dokudan biyopsi alınmasının gerektiğini aktarıyor. Doğru alt tip ve evrenin belirlenmesi, tedavi yaklaşımının seçilmesinde kritik öneme sahip.

Tedavi seçenekleri hastalığın alt tipine, evresine ve hastanın genel durumuna göre değişiyor. Uygulanan yöntemler arasında kemoterapi, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, radyoterapi ve bazı vakalarda kök hücre nakli bulunuyor. Uzman, günümüzdeki tedavi gelişmelerinin çoğu lenfoma türünde hasta sonuçlarını olumlu etkilediğini belirtiyor ve tanı alan kişilerin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini söylüyor.

Farkındalık ve erken başvurunun önemi:

Dünya Lenfoma Farkındalık Günü, toplumun belirtiler konusunda bilinçlendirilmesi ve hastaların doğru zamanda sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi açısından önem taşıyor. Uzmanlar, uzun süren ve nedeni açıklanamayan lenf bezi büyümeleri, tekrarlayan ateş, gece terlemeleri, açıklanamayan kilo kaybı veya devam eden halsizlik gibi bulguların varlığında vakit kaybetmeden hematoloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Prof. Dr. Doğu, toplumda farkındalığın artmasının erken değerlendirme ve doğru tedaviye yönlendirmenin önünü açacağını, bu sayede tedavi başarısının yükseltilebileceğini ifade etti.

LİV HOSPİTAL ULUS HEMATOLOJİ UZMANI PROF. DR. MEHMET HİLMİ DOĞU