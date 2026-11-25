Erken tanı Rize'de hayat kurtardı

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pandemi sonrası kontrol ve KOAH ilaç raporu yenileme amacıyla başvuran iki hastanın akciğer filmlerinde kitle tespit edildi. 73 yaşındaki Ali Kemal Bergel ve 61 yaşındaki Adem Önçırak için yapılan ileri tetkikler sonucu akciğer kanseri teşhisi kondu ve cerrahi müdahale kararı alındı. Gerekli hazırlıkların ardından farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarla hastalar sağlıklarına kavuştu; tedavi ve takipleri sürüyor.

tanı ve cerrahi karar süreci:

RTEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ünal Şahin, Ali Kemal Bergel'in tomografisinde "akciğerin üst lob posteriorunda küçük bir nodül var ama biraz düzensiz sınırlıydı" tespit ettiklerini belirtti. Hemen ameliyat kararı aldıklarını ve ameliyat sırasında patolojinin adenokanser geldiğini, bunun sonucunda hastanın lobektomi ile akciğerin üst lobunun tamamen çıkarıldığını aktardı.

Prof. Dr. Şahin, akciğer kanserinde geç kalmanın sık görülen bir sorun olduğunu, vakaların yaklaşık %80-85'inin geç evrede yakalandığını ve erken yakalananların oranının %15-20 düzeyinde olduğunu vurguladı. Şahin ayrıca küçük nodüllerin belli takip protokollerine göre izlendiğini, başlangıçta 3 ayda bir, sonra 6 ayda bir ve stabil kalırsa yıllık kontrol yapıldığını anlattı.

uzmanların uyarıları:

RTEÜ Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hasan Türüt, Adem Önçırak'ın ameliyat öncesinde akciğer rezervlerini artırmak için bir buçuk ay süren destek tedavisi alındığını belirtti. Türüt, ameliyat sonrası evreye göre hastalara kemoterapi, immünoterapi, hedefsel tedaviler veya radyoterapi gibi ek tedaviler verildiğini, kararların çok disiplinli konseylerde alındığını söyledi.

Prof. Dr. Türüt, akciğer kanserinin dünyada en sık görülen ve ölümcül kanserlerden biri olduğunu, tanı anında çoğu hastanın evre 3 ve 4'te geldiğini belirterek, ülke çapında bir tarama programı bulunmadığını aktardı. Türüt, sigara içen ve uzun süreli maruziyeti olan kişilere, özellikle 50-55 yaş üstü ve 20-25 yıl gibi uzun süre bir paketten fazla sigara içmiş olanların düşük doz tomografi çektirmesini önerdi. Ayrıca amfizemi olan akciğer zemininde kanser gelişme riskinin 8-10 kat arttığını ifade etti.

hastaların yaşadıkları:

Ameliyatla sağlığına kavuşan 73 yaşındaki Ali Kemal Bergel, süreçle ilgili olarak şunları söyledi: "Doktor 'Burada bir nodül görüyorum, bunu bir takip edelim, ameliyat olman lazım' dedi. 'Hemen gel' dediler. Gittim, bir gün içerisinde her şey bitti, ikinci gün ameliyata aldılar. Sağ alt lobdaki nodülü aldılar. O gün bugün 5 senedir şükürler olsun yine bütün sosyal aktivitelerimden vazgeçmiyorum. Bunun tek zehri sigaradır. Çok dikkat etmek ve ihmal etmemek lazım."

61 yaşındaki Adem Önçırak ise röntgende kuşku sonrası tomografide kitlenin görüldüğünü anlatarak, ameliyata hazırlık sürecinde ilk başta ameliyatı kaldıramayacağı için bir buçuk ay beklendiğini ve sigaranın verdiği zararı şu sözlerle özetledi: "Bu lanet bir şey, sigaranın ne kadar zarar verdiğinin tabii ki farkındayım. Beni mahvetti."

Uzmanlar, özellikle sigara içenler ve pasif içicilerin düzenli aralıklarla kontrol yaptırmasının ve herhangi bir belirgin şikayette vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmasının önemine dikkat çekiyor. Erken tanının cerrahi şansı vererek yaşam süresini ve kalitesini artırdığı vurgulanıyor.

HASTA ALİ KEMAL BERGEL (SOLDAN İKİNCİ), RTEÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. HASAN TÜRÜT (ORTADAKİ), HASTA ADEM ÖNÇIRAK (SAĞDAN İKİNCİ), RTEÜ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI BAŞKANI PROF. DR. ÜNAL ŞAHİN (EN SAĞDAKİ DOKTOR)