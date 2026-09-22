Erken tanı ve düzenli takip kronik miyeloid lösemi yönetiminde belirleyici

KML hakkında temel bilgiler:

Kronik miyeloid lösemi (KML), kemik iliğinde kan hücrelerinin üretiminden sorumlu kök hücrelerin anormal çoğalması ile ortaya çıkan, genellikle yavaş seyirli bir kan kanseri türüdür. Hastalığın oluşumunda 9. ve 22. kromozomlar arasındaki translokasyon sonucu ortaya çıkan BCR-ABL1 adlı anormal gen karakteristik bir rol oynar. Bu genetik bulgu hem tanıda hem de tedavi takibinde belirleyicidir.

22 Eylül her yıl Dünya KML Günü olarak anılıyor; bu tarih hastalığa ilişkin farkındalığı artırmak ve erken tanı ile düzenli takip konusunda toplumun bilinçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Liv Hospital Ulus Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, günümüzde KML’nin etkin tedavilerle kontrol altına alınabildiğini vurguluyor.

belirti ve tanıda moleküler testlerin rolü:

KML özellikle erken evrelerde belirti vermeyebilir; bu nedenle hastalığın çoğu kez rutin kan tetkikleri sırasında tesadüfen saptandığı görülür. Prof. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, bazı hastalarda herhangi bir şikâyet olmaksızın lökosit yüksekliği gibi bulgularla KML’nin fark edilebildiğini belirtiyor.

Bununla birlikte halsizlik, dalakta büyümeye bağlı karında dolgunluk hissi, kilo kaybı ve çabuk yorulma gibi yakınmalar da görülebilir. Bu belirtiler tek başına KML anlamına gelmez; ancak özellikle kalıcı kan değerleri değişikliklerinde ileri değerlendirme yapılması gerekir. Tanıda ve takibinde moleküler incelemelerin, özellikle BCR-ABL1 tespitinin önemi büyüktür.

hedefe yönelik tedaviler ve düzenli takip önemlidir:

Son yıllarda geliştirilen hedefe yönelik ilaçlar, hastalığın biyolojik mekanizmasını hedefleyerek lösemik hücrelerin çoğalmasını baskılar ve KML yönetiminde önemli bir dönüm noktası oluşturur. Prof. Dr. Doğu, bu tedaviler sayesinde birçok hastanın normal gündelik yaşamını sürdürebildiğini belirtiyor.

Ancak tedavi başarısında yalnızca ilacın etkisi yeterli değildir; tedaviye uyum ve düzenli moleküler takip de aynı derecede kritiktir. Günümüzde ileri moleküler yöntemlerle tedaviye verilen yanıt çok hassas şekilde izlenebilmekte, bu da gerektiğinde tedavi stratejisinin zamanında değiştirilmesine olanak tanımaktadır.

Kendini iyi hisseden hastaların kontrollerini aksatmaması gerektiği vurgulanıyor; iyi hissetme, hastalığın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle hekim tarafından belirlenen kontrol programına uyulması ve moleküler testlerin zamanında yapılması son derece önemlidir.

dünya kml günü ve farkındalık çağrısı:

Prof. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, günümüzde KML tanısının geçmiş yıllara kıyasla farklı bir anlam taşıdığını, hastaların doğru bilgiye ulaşmasının ve tedavi sürecini hekimleriyle birlikte yürütmesinin önemini vurguluyor. Hastaların tedavilerini düzenli kullanmaları, kontrollerini aksatmaması ve herhangi bir yan etki ya da sorun yaşadıklarında hekimleriyle iletişim kurmaları gerektiğini belirtiyor.

Dünya KML Günü, hem hastalar hem de toplum açısından erken tanı ve düzenli takip konusunda farkındalık yaratma açısından değer taşıyor; Prof. Dr. Doğu bu bilinçlenmenin hasta sonuçlarına doğrudan olumlu yansıyacağını ifade ediyor.

PROF. DR. MEHMET HİLMİ DOĞU