Dolar 48,8136 +0,01%
Euro 55,8424 -0,20%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.843,65 -0,53%
EUR/USD 1,1436 -0,29%
Brent Petrol 100,52 +0,18%
--°

Erken tanı ve düzenli takip kronik miyeloid lösemi yönetiminde belirleyici

KML, gelişen hedefe yönelik tedaviler sayesinde uzun yıllar kontrol altında tutulabiliyor; erken tanı, düzenli moleküler takip ve tedavi uyumu hastalık yönetiminde belirleyici rol oynuyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanı ve düzenli takip kronik miyeloid lösemi yönetiminde belirleyici

KML hakkında temel bilgiler:

Kronik miyeloid lösemi (KML), kemik iliğinde kan hücrelerinin üretiminden sorumlu kök hücrelerin anormal çoğalması ile ortaya çıkan, genellikle yavaş seyirli bir kan kanseri türüdür. Hastalığın oluşumunda 9. ve 22. kromozomlar arasındaki translokasyon sonucu ortaya çıkan BCR-ABL1 adlı anormal gen karakteristik bir rol oynar. Bu genetik bulgu hem tanıda hem de tedavi takibinde belirleyicidir.

22 Eylül her yıl Dünya KML Günü olarak anılıyor; bu tarih hastalığa ilişkin farkındalığı artırmak ve erken tanı ile düzenli takip konusunda toplumun bilinçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Liv Hospital Ulus Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, günümüzde KML’nin etkin tedavilerle kontrol altına alınabildiğini vurguluyor.

belirti ve tanıda moleküler testlerin rolü:

KML özellikle erken evrelerde belirti vermeyebilir; bu nedenle hastalığın çoğu kez rutin kan tetkikleri sırasında tesadüfen saptandığı görülür. Prof. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, bazı hastalarda herhangi bir şikâyet olmaksızın lökosit yüksekliği gibi bulgularla KML’nin fark edilebildiğini belirtiyor.

Bununla birlikte halsizlik, dalakta büyümeye bağlı karında dolgunluk hissi, kilo kaybı ve çabuk yorulma gibi yakınmalar da görülebilir. Bu belirtiler tek başına KML anlamına gelmez; ancak özellikle kalıcı kan değerleri değişikliklerinde ileri değerlendirme yapılması gerekir. Tanıda ve takibinde moleküler incelemelerin, özellikle BCR-ABL1 tespitinin önemi büyüktür.

hedefe yönelik tedaviler ve düzenli takip önemlidir:

Son yıllarda geliştirilen hedefe yönelik ilaçlar, hastalığın biyolojik mekanizmasını hedefleyerek lösemik hücrelerin çoğalmasını baskılar ve KML yönetiminde önemli bir dönüm noktası oluşturur. Prof. Dr. Doğu, bu tedaviler sayesinde birçok hastanın normal gündelik yaşamını sürdürebildiğini belirtiyor.

Ancak tedavi başarısında yalnızca ilacın etkisi yeterli değildir; tedaviye uyum ve düzenli moleküler takip de aynı derecede kritiktir. Günümüzde ileri moleküler yöntemlerle tedaviye verilen yanıt çok hassas şekilde izlenebilmekte, bu da gerektiğinde tedavi stratejisinin zamanında değiştirilmesine olanak tanımaktadır.

Kendini iyi hisseden hastaların kontrollerini aksatmaması gerektiği vurgulanıyor; iyi hissetme, hastalığın tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle hekim tarafından belirlenen kontrol programına uyulması ve moleküler testlerin zamanında yapılması son derece önemlidir.

dünya kml günü ve farkındalık çağrısı:

Prof. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, günümüzde KML tanısının geçmiş yıllara kıyasla farklı bir anlam taşıdığını, hastaların doğru bilgiye ulaşmasının ve tedavi sürecini hekimleriyle birlikte yürütmesinin önemini vurguluyor. Hastaların tedavilerini düzenli kullanmaları, kontrollerini aksatmaması ve herhangi bir yan etki ya da sorun yaşadıklarında hekimleriyle iletişim kurmaları gerektiğini belirtiyor.

Dünya KML Günü, hem hastalar hem de toplum açısından erken tanı ve düzenli takip konusunda farkındalık yaratma açısından değer taşıyor; Prof. Dr. Doğu bu bilinçlenmenin hasta sonuçlarına doğrudan olumlu yansıyacağını ifade ediyor.

PROF. DR. MEHMET HİLMİ DOĞU

PROF. DR. MEHMET HİLMİ DOĞU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı
images

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlan...
images

Müftüler Aydın'da hizmetlerin etkinliği ve eğitim çalışmalarını yeniden ele aldı
images

Aydın'da gençlerin medyaya ilk kadrajı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Düzce'de yasa dışı bahis ağına büyük operasyon

Salihli'de silahlı soygun sonrası kuyumcular dayanışma için kepenk kapattı

Velimeşe'de üst geçit yakınında çarpışma: 2'si çocuk 6 yaralı

Trafodaki patlama Yozgat'ta otluk alana sıçrayan yangına yol açtı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği