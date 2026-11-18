KOAH riskleri ve erken tanının önemi:

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Ege Güleç Balbay, Dünya KOAH Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Balbay, hastalığın ilerlemesiyle yürüme, merdiven çıkma ve günlük işleri yapmak gibi temel işlevlerin zorlaşabildiğini, bu yüzden belirtilerin erken dönemde değerlendirilmesinin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Balbay, nefes darlığı, süregelen öksürük ve balgam şikayetlerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini; KOAH tanısının hekimin değerlendirmesi ve spirometri adı verilen nefes ölçüm testiyle doğrulandığını vurguladı. Özellikle 40 yaş ve üzerindeki kişiler ile tütün kullanımı veya zararlı solunum maruziyeti bulunanların tetkik edilmesi gerektiğini ancak hastalığın genç yaşlarda da görülebileceğini hatırlattı.

Tütün, çevresel maruziyet ve korunma:

Prof. Dr. Balbay, sigaranın KOAH için başlıca risk faktörü olduğunu belirterek, sigaraya hiç başlamamanın ve mevcut kullanıcıların bırakma desteği almasının akciğer sağlığı için en etkili adımlar arasında olduğunu söyledi. Elektronik sigara ve nargile gibi araçların güvenli alternatifler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini özellikle belirtti.

Ayrıca ev, araç ve iş yerlerinde ikinci el tütün dumanına maruz kalmanın önlenmesi gerektiğini; odun, kömür, tezek gibi yakıtların dumanı, dış ortam hava kirliliği ile iş yerlerindeki toz, kimyasal madde, gaz ve duman maruziyetlerinin de KOAH riskini artırdığını ifade etti. Sigara bırakmak isteyen vatandaşlara sigara bırakma polikliniklerinden destek alınmasını önerdi.

Akciğer gelişimi ve yaşam boyu etkiler:

Balbay, akciğer sağlığının temellerinin doğumdan önce atıldığını vurguladı. Gebelik ve çocukluk döneminde tütün dumanından uzak durulması, yeterli beslenme, önerilen aşıların yaptırılması ve solunum yolu enfeksiyonlarının uygun şekilde yönetilmesinin sağlıklı akciğer gelişimini desteklediğini belirtti.

Hareket, enfeksiyon koruması ve tedavi uyumu:

KOAH hastalarının nefes darlığı nedeniyle fiziksel aktiviteden kaçınmasının kas gücünde azalmaya yol açabileceğini söyleyen Balbay, kişiye uygun düzenli egzersizin dayanıklılık, kas gücü ve günlük yaşamı sürdürme kapasitesini desteklediğini ifade etti. Kısa yürüyüşlerle başlanması, gerektiğinde dinlenme araları verilmesi ve egzersiz süresinin kademeli artırılmasının uygulanabilir adımlar olduğu belirtildi.

Enfeksiyonlardan korunmanın önemine de dikkat çeken Balbay, el hijyeni, uygun havalandırma ve enfeksiyon belirtileri gösteren kişilerle yakın temkinin azaltılmasını önerdi. Grip, pnömokok ve COVID-19 aşılarının yanı sıra yaş ve risk durumuna göre RSV aşısı değerlendirmesinin hekim tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Nefes darlığında belirgin artış, balgam miktarı ya da renginde değişiklik ve ateş gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde sağlık kuruluşuna başvurmanın önemini vurgulayan Balbay, inhaler ilaçların reçete edildiği şekilde ve doğru teknikle kullanılmasının, düzenli hekim kontrollerinin ve eşlik eden hastalıkların takibinin tedavi sürecindeki önemine dikkat çekti.

Prof. Dr. Balbay vatandaşları Sağlıklı Hayat Merkezlerinden ücretsiz sağlıklı yaşam danışmanlığı ve sigara bırakma desteği almaya, aile hekimlikleri aracılığıyla uygun sağlık hizmetlerine ulaşmaya ve KOAH izlemlerini düzenli yaptırmaya davet etti. Balbay'in mesajı netti: Her nefes değerlidir. Tütünden uzak durun, belirtilerinizi önemseyin, düzenli hareket edin ve kontrollerinizi sürdürün.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ VE TÜRK TORAKS DERNEĞİ BATI KARADENİZ ŞUBE BAŞKANI PROF. DR. EGE GÜLEÇ BALBAY,