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Erken tanı ve yaşam tarzı ile Alzheimer riski azaltılabilir

Doç. Dr. Alevtina Ersoy, Alzheimer'ın normal yaşlanma olmadığını vurgulayarak sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalık riskini düşürebileceğini belirtti.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erken tanı ve yaşam tarzı ile Alzheimer riski azaltılabilir

Alzheimer'ın önlenebilir yönleri öne çıktı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Alevtina Ersoy, 1-30 Eylül Dünya Alzheimer Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Alzheimer hastalığının normal yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu olmadığını söyledi. Ersoy, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalık riskinin azaltılmasına katkı sağlayabileceğini belirtti.

Hastalık ve sıklığı:

Ersoy, Alzheimer'ın beynin ilerleyici şekilde hasar görmesine bağlı olarak bilişsel işlevlerde bozulmaya ve zamanla günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılığa yol açan bir hastalık olduğunu ifade etti. Bunama vakalarının yaklaşık yüzde 80'inin Alzheimer hastalığından kaynaklandığını belirten Ersoy, hastalığın genellikle 65 yaş civarında başladığını ve yaş ilerledikçe görülme sıklığının arttığını aktardı. 65 yaş üstünde demans sıklığının yüzde 5 ila 10 arasında olduğunu ve bu oranın yaklaşık her 5 yılda bir iki katına çıktığını kaydetti.

Risk faktörleri ve dikkat edilmesi gereken gruplar:

Ersoy, kadınlarda hastalığın daha sık görüldüğünü, depresyon öyküsü bulunanlar ile kalp ve şeker hastalığı olanlar, beyin travması geçirenler ve eğitim düzeyi düşük kişilerde riskin daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu grupların takibi ve bilinçlendirilmesinin erken tanı açısından önem taşıdığı belirtildi.

Belirtiler ve evreler:

Hastalığın başlangıç evresinde unutkanlık, isimleri hatırlayamama, aynı soruları tekrarlama ve eşyaların yerini unutma gibi belirtiler görülebilir. İlerleyen dönemlerde yön bulma ve yeni bilgileri öğrenme becerilerinin bozulmasıyla kişinin günlük ihtiyaçlarını bağımsız karşılamada güçlükleri artar. Son evrede ise hastaların aile üyelerini ve kendilerini tanımakta güçlük çekmesi, tanıdık çevrelerde kaybolma, halüsinasyon, amaçsız gezinme ve tekrarlayıcı hareketlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir.

Tedavi ve yaşam önerileri:

Doç. Dr. Ersoy, Alzheimer'ın kesin tedavisinin henüz bulunmadığını ancak mevcut tedavilerle hastalığın ilerleme hızının yavaşlatılmasının ve bazı belirtilerin şiddetinin azaltılmasının mümkün olduğunu belirtti. İlaç tedavisine ek olarak düzenli uyku, fiziksel egzersiz, müzik ve sanat aktiviteleri ile bilişsel etkinliklerin hastaların yaşam kalitesine katkı sağladığına dikkat çekti.

Ersoy, özellikle yürüyüş, koşu, bulmaca çözme ve yeterli sıvı tüketiminin Alzheimer riskini azaltabileceğine yönelik çalışmalar bulunduğunu kaydetti. Beslenmede ise doymuş ve trans yağ tüketiminin azaltılmasını, sebze ve meyve tüketiminin artırılmasını önerdi.

Son olarak Ersoy, toplumda Alzheimer konusunda farkındalığın artırılmasının erken tanı ve tedavi süreçlerine katkı sağlayacağını, hastalığa ilişkin bilgi düzeyinin yükseltilmesinin tanı ve tedavi sürecindeki engellerin azaltılmasına yardımcı olacağını ifade etti.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM...

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİM YARDIMCISI VE NÖROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. ALEVTİNA ERSOY

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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