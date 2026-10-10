Erken tanının önemi gündemde: meme kanserinde farkındalık sempozyumu

sempozyum ve katılımcılar:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ve Aile Hekimliği Anabilim dalları ile Kanser ve Obezite Derneği tarafından, Ekim Ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Meme Kanserinde Farkındalıktan Erken Tanıya" başlıklı sempozyum gerçekleştirildi. Etkinlik sağlık camiası ve akademik dünyanın önemli temsilcilerinin katılımıyla tamamlandı.

Programa MTÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Kanser ve Obezite Derneği Başkanı Prof. Dr. Aziz Sümer, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Gönültaş, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Halime Akyüz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şemsettin Çitil ile Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhan Hakan Kanat ve çok sayıda hekim katıldı.

erken tanı ve farkındalık vurgusu:

Programda söz alan Prof. Dr. Ahmet Selim Özkan, meme kanserinde erken tanının hayati önemine dikkat çekti ve toplumsal farkındalığın artırılmasının, bilimsel bilginin toplumla buluşturulmasının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin gerekliliğini vurguladı. Konuşmalar, erken tanı kültürünün yaygınlaştırılmasının hasta sonuçlarını iyileştireceği yaklaşımını merkezine aldı.

Bilimsel oturumlarda alanında uzman akademisyen ve hekimler; meme kanserinde farkındalık, tarama yöntemleri, görüntüleme teknikleri, güncel tedavi yaklaşımları ve tedavi sonrası yaşam süreçleri gibi başlıkları kapsamlı şekilde ele aldı. Oturumlarda klinik uygulamalar ve hasta takibine ilişkin uygulamalı değerlendirmeler yapıldı.

sempozyumun hedefleri ve sonuçları:

Sempozyum, meme kanserine karşı toplumsal bilincin güçlendirilmesi, erken tanı kültürünün yaygınlaştırılması ve sağlık alanındaki bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. Etkinlik, katılımcıların görüş ve katkılarıyla tamamlanarak bu hedeflere yönelik adımların güçlendirilmesine zemin hazırladı.

MEME KANSERİNDE FARKINDALIKTAN ERKEN TANIYA SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ