Erken teşhis sayesinde hayatı değişen kadın Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'ni tavsiye ediyor

vaka ve ilk müdahale:

Bursa'da 61 yaşındaki Yasemin Yuvanç, düzenli kanser taramaları sayesinde erken evre meme kanseri tespit edilerek hızla tedaviye alındı. Nilüfer Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldığı kendi kendine meme muayenesi eğitimiyle kitle şüphesi yaşayan Yuvanç, vakit kaybetmeden merkeze başvurdu. Yapılan tarama ve devamındaki tetkikler sonucu kadın, sevk edildiği hastanede evre 1 meme kanseri tanısı aldı, kısa süre içinde ameliyat edildi ve şimdi Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde kemoterapi görüyor.

Yuvanç süreci şöyle anlattı: "Bir cuma gecesi ağrıyla elime kitle gelmesiyle süreç başladı. Hemen KETEM’e geldim, mamografimi çektirdim ve tarama sonucum çıktı. Allah’tan çok erken yakalamışız. Kötü huylu evre 1 meme kanseri imiş. Hemen ameliyat oldum, şimdi Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi alıyorum. Çok şükür iyiyim, tabii ki önümüzde uzun bir süreç var. Herkes mutlaka kendilerini kontrol etsin, erken teşhis gerçekten çok önemli. Ben bunun farkına vardım, çektirdiğim günden itibaren buraya 10 kişiyi yönlendirdim"

tarama geçmişi ve sürecin hızlanması:

Nilüfer İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. İsmail Kaba, Yuvanç’ın daha önce de merkezde tarama yaptırmış duyarlı bir vatandaş olduğunu; üçüncü gelişinde elle muayene sırasında kitle hissedilmesiyle klinik muayene ve mamografiye yönlendirildiğini açıkladı. Dr. Kaba, "İki haftalık süre içerisinde sonuçlanarak kanser teşhisi konmuş oldu. Şehir Hastanesine yönlendirmesi yapılarak tanı ve tedavi işlemleri hızlı bir şekilde başladı ve sağlığına kavuştu" diyerek sürecin hızlı ilerlemesinin erken tanıda belirleyici olduğunu vurguladı.

sağlık kurumlarının çağrısı:

Sağlık yetkilileri, Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama programı çerçevesinde Bursa genelinde Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde ücretsiz taramalar yapıldığını hatırlattı. Dr. Kaba, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında vatandaşlara 15 dakikalık kısa bir zaman ayırarak kontrollerini yaptırmaları çağrısında bulundu: "15 dakikalık bir zaman ayırarak Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde hayatınıza bir yatırım yapabilirsiniz. Kanserden değil, geç kalmaktan korkmamız gerekiyor." Ayrıca ilde 14 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirterek tüm vatandaşları hizmet almaya davet etti.

Vakada öne çıkan nokta, düzenli taramanın ve kendi kendine muayene eğitiminin birleşmesiyle kitlenin erken aşamada fark edilmesi oldu. Yuvanç gibi vakalar, toplumsal farkındalık ve erişilebilir tarama hizmetlerinin erken teşhis ve hızlı tedaviye ulaşmada oynadığı rolü net biçimde gösteriyor.

YASEMİN YUVANÇ VE UZM. DR. İSMAİL KABA