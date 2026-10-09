Erken teşhisle umut artıyor: meme kanserinde tedavi başarısı yüzde 90-95'e çıkabiliyor

erken teşhis fark yaratarak yaşam şansını yükseltiyor

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Yunus Öztürk, Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olarak anıldığını hatırlatarak erken teşhisin önemine dikkat çekti. Öztürk, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olduğunu ve kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık dörtte birinin meme kanseri oluşturduğunu bildirdi. Ayrıca her 7-8 kadından birinin hayatının bir döneminde bu tanıyla karşılaşma riski bulunduğunu vurguladı.

erken tanının klinik ve psikolojik avantajları:

Öztürk, erken teşhis edilen vakalarda tedavi başarısının yüzde 90-95 seviyelerine kadar yükselebildiğini belirterek, erken tanının hem tedavi seçeneklerini genişlettiğini hem de hastanın yaşam kalitesini korumaya yardımcı olduğunu söyledi. Bu nedenle hem bireylere hem de sağlık çalışanlarına önemli sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Pembe kurdele ve pembe rengin dayanışma ile umudun simgesi olarak kullanıldığını hatırlatan Öztürk, farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılmasının kritik olduğunu ekledi.

belirtiler, tarama ve hangi tetkikler yapılmalı:

Öztürk, meme kanserinin en sık belirtisinin memede ele gelen sertlik ve şişlik olduğunu, bu kitlelerin genellikle ağrısız olabildiğini söyledi ve bu tür değişiklik gören kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurması gerektiğini vurguladı. Şüphe durumunda başvurulan tetkikler arasında meme ultrasonu, meme MR'ı ve gerektiğinde meme biyopsisi yer alıyor.

Tarama önerilerine değinen Öztürk, 20-40 yaş arasındaki kadınların iki yılda bir doktor kontrolünden geçmesinin, 40 yaşından sonra ise her yıl kontrolün önemli olduğunu aktardı. Ailede meme kanseri öyküsü olanlarda bu aralıkların daha sık tutulmasının faydalı olacağını belirtti.

Sonuç olarak, erken teşhis, düzenli kontroller ve toplumsal farkındalık programlarının birlikte yürütülmesinin tedavi başarısını ve sağkalımı olumlu yönde etkilediğini söyleyen Öztürk, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

GENEL CERRAHİ UZMANI OPR. DR. YUNUS ÖZTÜRK