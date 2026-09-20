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Erken üstünlük Fenerbahçe'de: ilk 15 dakikada 2-0

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe, evinde Eyüpspor karşısında ilk 15 dakikada bulduğu gollerle 2-0 öne geçti; maç halen devam ediyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erken üstünlük Fenerbahçe'de: ilk 15 dakikada 2-0

maçtan gelişmeler:

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın başında tempo yüksek olurken, ilk 15 dakikalık dilim Fenerbahçe lehine sonuçlandı.

ilk 15 dakikanın özeti:

Sarı-lacivertliler, maçın ilk çeyreğinde rakip savunmada açıklar bularak iki gol üretti ve skoru 2-0 yaptı. Bu erken üstünlük, ev sahibi ekibin oyunun kontrolünü eline almasını sağladı.

maçın geri kalanı:

Karşılaşma halen devam ediyor; Eyüpspor'un geri dönüş çabaları ve Fenerbahçe'nin tempoyu koruma stratejisi maçın kaderini belirleyecek. İlk 15 dakikadaki iki gol, ilerleyen dakikalarda oyunun dinamiğini etkileyecektir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 6. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA FENERBAHÇE EVİNDE EYÜPSPOR İLE KARŞILAŞIYOR. MÜSABAKANIN İLK 15 DAKİKASI SARI-LACİVERTLİLERİN 2-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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