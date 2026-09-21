Erken uyarı: aynı soruyu sık sık sormak Alzheimer belirtisi olabilir

Alzheimer'ın erken belirtileri:

Eylül ayı "Dünya Alzheimer Ayı" kapsamında değerlendirmelerde bulunan Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, unutkanlığın otomatik olarak Alzheimer anlamına gelmediğini belirtiyor. Günlük hayatta bir eşyanın yerini unutmak, bir ismi kısa süreliğine hatırlayamamak ya da bir randevuyu kaçırmak herkesin başına gelebilecek durumlardır; stres, uykusuzluk ve yoğunluk hafızayı geçici olarak etkileyebilir.

Normal yaşlanma ile Alzheimer arasındaki farklar:

Yücel, normal yaşlanmada bazı bilgilerin hatırlanmasının zaman alabileceğini, ancak unutulan bilginin daha sonra geri getirilebildiğini vurguluyor. Buna karşılık Alzheimer’da yeni öğrenilen bilgilerin kısa sürede unutulması, aynı soruların tekrar tekrar sorulması ve günlük işlerin yapılmasında güçlük çekme ön plana çıkar. Kısacası, tek seferlik unutkanlık ile süreklilik gösteren, ilerleyen ve işlevselliği bozan unutkanlık arasında ayrım yapmak gerekir.

Hangi belirtiler dikkat çekmelidir:

Yücel, Alzheimer'ın erken döneminde ortaya çıkabilecek belirtileri şu şekilde sıralıyor: "Yakın zamanda yaşanan olayları ve yeni bilgileri unutma, aynı soruları tekrar tekrar sorma, fatura ödeme ve yemek yapma gibi günlük işlerde zorlanma, tarihleri ve tanıdık yerleri karıştırma, kelime bulmakta güçlük çekme, eşyaları alışılmadık yerlere koyma, karar verme ve planlama konusunda zorlanma, sosyal çevreden uzaklaşma veya belirgin davranış değişiklikleri." Bu belirtilerden birinin tek başına hastalık anlamına gelmediğinin altını çiziyor; önemli olanın belirtilerin süreklilik kazanması ve günlük yaşamı etkilemesidir.

Ne zaman uzman değerlendirmesi gereklidir:

Unutkanlığın başka nedenlerle de ortaya çıkabildiğini hatırlatan Yücel, "Stres, uyku sorunları, depresyon, bazı vitamin eksiklikleri, tiroit hastalıkları ve kullanılan ilaçlar da unutkanlığa neden olabilir" diyor. Ancak unutkanlık giderek artıyorsa, günlük işleri aksatıyorsa, yakın geçmişe ait olaylar hatırlanamıyorsa veya aile bireyleri belirgin değişiklikler fark ediyorsa sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğini belirtiyor.

Erken değerlendirme, unutkanlığın nedeninin doğru biçimde saptanmasına ve gerekli takip ile tedavi planının zamanında başlatılmasına yardımcı olur. Bu nedenle kişinin ve yakın çevresinin gözlemleri, hekime başvuruda önemli rol oynar.

Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel'in uyarıları, unutkanlıkla ilgili şüphelerin ihmal edilmemesi ve uygun uzman gözetiminde değerlendirilmesinin önemini öne çıkarıyor.

NÖROLOJİ UZMANI UZM. DR. DİLEK KASIM YÜCEL