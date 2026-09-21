Dolar 48,7973 +0,08%
Euro 56,0079 +0,01%
Bist 13.337,69 +0,40%
Altın Gram 6.885,76 -0,81%
EUR/USD 1,1474 -0,14%
Brent Petrol 95,54 -3,78%
--°

Erken uyarı: aynı soruyu sık sık sormak Alzheimer belirtisi olabilir

Unutkanlık tek başına Alzheimer anlamına gelmez; aynı soruyu sıkça sormak veya günlük işleri aksatmak halinde uzman değerlendirmesi şarttır.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 13:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Erken uyarı: aynı soruyu sık sık sormak Alzheimer belirtisi olabilir

Alzheimer'ın erken belirtileri:

Eylül ayı "Dünya Alzheimer Ayı" kapsamında değerlendirmelerde bulunan Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel, unutkanlığın otomatik olarak Alzheimer anlamına gelmediğini belirtiyor. Günlük hayatta bir eşyanın yerini unutmak, bir ismi kısa süreliğine hatırlayamamak ya da bir randevuyu kaçırmak herkesin başına gelebilecek durumlardır; stres, uykusuzluk ve yoğunluk hafızayı geçici olarak etkileyebilir.

Normal yaşlanma ile Alzheimer arasındaki farklar:

Yücel, normal yaşlanmada bazı bilgilerin hatırlanmasının zaman alabileceğini, ancak unutulan bilginin daha sonra geri getirilebildiğini vurguluyor. Buna karşılık Alzheimer’da yeni öğrenilen bilgilerin kısa sürede unutulması, aynı soruların tekrar tekrar sorulması ve günlük işlerin yapılmasında güçlük çekme ön plana çıkar. Kısacası, tek seferlik unutkanlık ile süreklilik gösteren, ilerleyen ve işlevselliği bozan unutkanlık arasında ayrım yapmak gerekir.

Hangi belirtiler dikkat çekmelidir:

Yücel, Alzheimer'ın erken döneminde ortaya çıkabilecek belirtileri şu şekilde sıralıyor: "Yakın zamanda yaşanan olayları ve yeni bilgileri unutma, aynı soruları tekrar tekrar sorma, fatura ödeme ve yemek yapma gibi günlük işlerde zorlanma, tarihleri ve tanıdık yerleri karıştırma, kelime bulmakta güçlük çekme, eşyaları alışılmadık yerlere koyma, karar verme ve planlama konusunda zorlanma, sosyal çevreden uzaklaşma veya belirgin davranış değişiklikleri." Bu belirtilerden birinin tek başına hastalık anlamına gelmediğinin altını çiziyor; önemli olanın belirtilerin süreklilik kazanması ve günlük yaşamı etkilemesidir.

Ne zaman uzman değerlendirmesi gereklidir:

Unutkanlığın başka nedenlerle de ortaya çıkabildiğini hatırlatan Yücel, "Stres, uyku sorunları, depresyon, bazı vitamin eksiklikleri, tiroit hastalıkları ve kullanılan ilaçlar da unutkanlığa neden olabilir" diyor. Ancak unutkanlık giderek artıyorsa, günlük işleri aksatıyorsa, yakın geçmişe ait olaylar hatırlanamıyorsa veya aile bireyleri belirgin değişiklikler fark ediyorsa sağlık kuruluşuna başvurmak gerektiğini belirtiyor.

Erken değerlendirme, unutkanlığın nedeninin doğru biçimde saptanmasına ve gerekli takip ile tedavi planının zamanında başlatılmasına yardımcı olur. Bu nedenle kişinin ve yakın çevresinin gözlemleri, hekime başvuruda önemli rol oynar.

Uzm. Dr. Dilek Kasım Yücel'in uyarıları, unutkanlıkla ilgili şüphelerin ihmal edilmemesi ve uygun uzman gözetiminde değerlendirilmesinin önemini öne çıkarıyor.

NÖROLOJİ UZMANI UZM. DR. DİLEK KASIM YÜCEL

NÖROLOJİ UZMANI UZM. DR. DİLEK KASIM YÜCEL

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konyaaltı'nda denize düşen kürek sörfü sporcusu Mudurnu'da defnedildi
images

çanakkale kahramanı müstecip onbaşı beyaz perdede
images

yıl dönümünde görev değişimi: adatepe polis başmüfettişi olarak ankara'ya atandı
images

Hastane bahçesine fidanlarla yeşil miras bırakılıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başkentten dünya sahasına: Ankara ilk WTA 125 etkinliğine ev sahipliği yapıyor

Milliler riva'da taktik ve pas çalışmalarıyla Fransa sınavına hazırlanıyor

Söz verdik yaptık: Zeytin Dalı ve Kızılçay Bulvarı Aydın trafiğine açılıyor

Kimliği tespit edildi: Filo Jet faciasında 19 Eylül'de bulunan kişi Mehmet Bayhan çıktı

TREND HABERLER

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı