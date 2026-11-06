Erken uyarı: kanlı balgam ve süren öksürük akciğer kanseri habercisi olabilir

erken tanı ve şikâyetlerin önemi:

Medical Park Tokat Hastanesi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Yaşar Culha, akciğer kanserinde erken tanının tedavi sürecinde belirleyici olduğunu vurguluyor. Hastalık erken evrelerde belirti vermeyebildiği için şüpheli yakınmaların küçümsenmemesi gerektiğini belirten Dr. Culha, tanı ve tedavi planlamasında hastalığın türü ve evresinin yol gösterici olduğunu ifade etti.

belirtiler ve ne zaman doktora başvurulmalı:

Akciğer kanserinde en sık izlenen yakınmalar arasında uzun süren inatçı öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, hırıltılı solunum ve ses kısıklığı yer alıyor. Dr. Culha ayrıca açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık ve sürekli halsizliğin de dikkat edilmesi gereken bulgular olduğuna dikkati çekti. Kanlı balgam, şiddetli göğüs, sırt veya omuz ağrısı ile aniden gelişen solunum güçlüğü gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulması gerektiğini söyledi.

risk profili kimlerde yüksek:

Uzman, akciğer kanserinin ortaya çıkmasında en önemli risk faktörünün sigara ve tütün ürünleri kullanımı olduğunu belirtti. Buna ek olarak pasif içicilik, radon gazı, asbest maruziyeti, hava kirliliği, KOAH gibi kronik akciğer hastalıkları ve ailede kanser öyküsünün risk üzerinde etkili olabildiğini vurguladı. Bu risklere sahip kişilerin şüpheli belirtiler konusunda daha dikkatli olması öneriliyor.

tanı yöntemleri ve kesin teşhis:

Dr. Culha, tanı sürecinde bir dizi görüntüleme ve inceleme yönteminden yararlanıldığını belirtti. Başlangıçta akciğer röntgeni ve bilgisayarlı tomografi (BT) ile lezyonlar değerlendirilirken, gerekliyse PET/BT ile hastalığın yayılımı incelenebiliyor. Bronkoskopi, EBUS ve gerektiğinde manyetik rezonans (MR) gibi yöntemler de tanıda kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Kesin tanının ise şüpheli dokudan alınan örneğin biyopsiyle incelenmesi sonucunda konulduğunu söyledi.

tedavi seçenekleri nasıl belirleniyor:

Tedavi yaklaşımı, hastalığın türüne, evresine ve hastanın genel durumuna göre şekilleniyor. Dr. Culha, uygulanan yöntemler arasında cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapinin bulunduğunu aktardı. Özellikle küçük hücreli akciğer kanserinde kemoterapi temel tedavi seçeneklerinden biri iken, küçük hücreli dışı akciğer kanserinde kemoterapi hem ameliyat öncesi tümörü küçültmek hem de ameliyat sonrası tekrarlama riskini azaltmak amacıyla kullanılabiliyor; ileri evrelerde ise hastalığın kontrol altına alınmasına yardımcı oluyor.

tedaviye bağlı yan etkiler ve destekleyici bakım:

Kemoterapi sürecinde ortaya çıkabilecek yan etkiler kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Dr. Culha, bulantı, kusma, iştahsızlık, halsizlik, saç dökülmesi, ağız içi yaralar ve kan değerlerinde düşüş gibi durumların görülebileceğini, bu şikâyetlerin yönetiminde kişiye özel destek tedavilerinin uygulanabileceğini belirtti. Bulantı ve kusma için hekim tarafından reçete edilen ilaçların düzenli kullanımı ile beslenme düzeninin küçük porsiyonlar ve sık öğünler şeklinde ayarlanmasının faydalı olabileceğini söyledi.

Bağışıklık sistemi etkilenebileceği için enfeksiyon riskine karşı beslenme ve hijyen önlemlerinin önemi öne çıkıyor. Protein ve enerji ihtiyacının karşılanması, yeterli sıvı tüketimi, sebze-meyvelerin iyi yıkanması ve et ile yumurta gibi besinlerin yeterince pişirilmesi öneriliyor. Enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınılması gerektiğini vurguladı.

tedavi sonrası takip ve günlük yaşama dönüş:

Kemoterapi tamamlandıktan sonra yorgunluk, iştahsızlık ve bazı yan etkilerin bir süre daha devam edebileceği hatırlatıldı. Dr. Culha, iyileşme sürecinin hastanın genel durumuna ve aldığı tedaviye göre değiştiğini; tedavi sonrasında düzenli hekim kontrollerinin, fizik muayene, kan tahlilleri ve gerektiğinde görüntüleme tetkiklerinin takip amacıyla yapılacağını belirtti. Ayrıca beslenme desteği, psikolojik destek ve rehabilitasyon uygulamalarının yaşam kalitesinin korunmasında yardımcı olabileceğini söyledi.

Günlük yaşama dönüş sürecinde düzenli uyku, dengeli beslenme ve doktorun önerdiği ölçüde fiziksel aktivitenin önem taşıdığına dikkat çeken Dr. Culha, hastanın kapasitesine uygun hafif egzersizler ve açık hava yürüyüşlerinin uyuma katkı sağlayabileceğini, sosyal yaşamdan kopmamanın ve aile desteğinin de iyileşme sürecinde değerli olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.

MEDİKAL ONKOLOJİ UZMANI DR. YAŞAR CULHA