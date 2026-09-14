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Erken yağış rekolteyi düşürdü: Ürünlü'de Bursa siyah incir hasadı gecikti

Antalya İbradı Ürünlü'de Bursa siyah incirde hasat hava koşullarıyla yaklaşık bir ay gecikince rekolte yüzde 75 azaldı; meyveler iri ve aromatik kaldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 10:56

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EDİTÖR: Berk Doğan

Erken yağış rekolteyi düşürdü: Ürünlü'de Bursa siyah incir hasadı gecikti

Ürünlü'de Bursa siyah incirde hasat başladı ama rekolte düştü

Ürünlü Mahallesi'nde, yaklaşık 800 metre rakımda yetiştirilen Bursa siyah incirlerinde hasat başladı. Geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan sezon, bu yıl hava koşulları nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli başladı ve üreticiler son yılların en düşük rekoltesiyle karşılaştı.

Yağışlar erkek inciri etkiledi ve rekolte azaldı:

Üretici Mesut Şanlı, rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 75 düştüğünü belirtti. Şanlı'ya göre yaz aylarında görülen yağışlar erkek incirlerin erken çıkmasına ve dökülmesine neden oldu; ağaçtaki koruk ise ancak 15-20 gün sonra oluştu. "Erkek inciri zamanında aşılama imkanımız da olmadı. Bunun etkisiyle incirlerin bir kısmı döküldü ve rekoltede ciddi düşüş yaşandı" dedi.

İri ve aromatik meyveler üreticiye teselli verdi:

Hasadın geç başlaması meyve yoğunluğunu düşürdüğü için tek tek incirler daha büyük gelişti; bir incirin ağırlığı 100-150 gram arasında ölçüldü. Üreticiler, ürünlerin hem büyüklüğünden hem de lezzet ve aromadan memnun olduklarını aktarıyor.

Şanlı, Ürünlü'de üretimin doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü vurguladı: "İncirlerimizde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanmıyoruz." Bu yaklaşım meyvenin kalitesine olumlu yansırken, düşük rekolte ve zayıf pazar koşulları üreticinin gelirini olumsuz etkiliyor.

Fiyatlar şu an sebze hallerinde yaklaşık 50 lira'dan işlem görürken, pazarda tüketiciye 70-80 lira aralığından ulaşabiliyor. Şanlı, ihracatın bu yıl olmamasının fiyatları baskıladığını belirterek, "Aynı üzüm gibi 50 liraya satılıyor" diye konuştu. Üreticiler, düşük rekolte ve piyasa sıkıntıları nedeniyle sezonu buruk geçiriyor; buna karşın Ürünlü'nün doğal ortamda yetişen Bursa siyah incirlerinin iriliği ve aroması bu yıl da dikkat çekiyor.

ÜRETİCİ MESUT ŞANLI, BU YIL İNCİRDE CİDDİ REKOLTE KAYBI YAŞANDIĞINI BELİRTEREK, DÜŞÜŞÜN TEMEL...

ÜRETİCİ MESUT ŞANLI, BU YIL İNCİRDE CİDDİ REKOLTE KAYBI YAŞANDIĞINI BELİRTEREK, DÜŞÜŞÜN TEMEL NEDENİNİN YAZ AYLARINDA YAŞANAN HAVA ŞARTLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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