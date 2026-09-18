Erkilet Millet Bahçesi Kafe Sinan ile Kayseri manzarasını buluşturuyor

Başkan Çolakbayrakdar yerinde inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin panoramik manzarasının en iyi izlendiği yerlerden biri olan Erkilet Millet Bahçesi'ndeki Kafe Sinan'da devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çolakbayrakdar, projenin son aşamada olduğunu belirterek mekanın şehre yeni bir hizmet noktası kazandıracağını söyledi.

Kafe Sinan'ın sundukları:

Başkan Çolakbayrakdar, kafenin geniş bahçe düzeni ve konumuyla vatandaşlara farklı bir sosyal yaşam alanı sunacağını vurguladı. Çalışmalar tamamlandığında Kafe Sinan'ın yaklaşık 70-80 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitede olacağını belirtti ve mekânın yalnızca bir kafe değil, çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği bir sosyalleşme mekânı olacağını ifade etti.

Manzara, lezzet ve etkinlik vurgusu:

Erkilet'te, Erciyes'e uzanan panoramik şehir görüntüsünün kafenin en önemli çekim noktası olacağını söyleyen Çolakbayrakdar, "Bir yanda enfes Kafesinan lezzetleri, karşımızda boylu boyunca Kayseri olacak" dedi. Akşamlar ve hafta sonları için planlanan etkinliklerle mekanın bölge sosyal hayatını canlandıracağına dikkat çekildi.

Kafe Sinan'ın önündeki alanda inşaatı başlayan seyir terası ile ziyaretçilerin Kayseri manzarasını daha konforlu ve keyifli şekilde izleyebilecekleri kaydedildi. İlave düzenlemelerle Erkilet Millet Bahçesi'nin yeni yatırımlarla daha da cazip hale getirileceği belirtildi.

Doğal yeşil alanları, sosyal donatıları ve manzarasıyla bölgenin ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi'nin farklı noktalarda yaşam kalitesini artıracak çalışmalarını sürdüreceğini ekledi.

Erkilet Millet Bahçesi'ni kullanan vatandaşlar da yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyaretçiler, çocuklarının oyun alanlarında eğlendiğini ve aynı zamanda şehir manzarası eşliğinde keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, "İyi ki burası yapılmış. Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; KAYSERİ’NİN EŞSİZ ŞEHİR MANZARASININ EN GÜZEL İZLENDİĞİ NOKTALARDAN BİRİ OLAN ERKİLET MİLLET BAHÇESİ’NDEKİ, ŞEHRİN TESCİLLİ MARKASI KAFE SİNAN’IN SON AŞAMAYA GELEN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.