Ermenek Katranlı'da balkonda ölü bulunan 60 yaşındaki adam için inceleme sürüyor

olayın tespiti ve ilk bildirim:

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyü'nde, komşular tarafından evinin balkonunda hareketsiz halde bulunan Hayri Gökaşar (60) için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

sağlık ekiplerinin müdahalesi ve inceleme süreci:

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hayri Gökaşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü; cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın meydana geldiği koşulları ve olası tüm unsurları değerlendirmeye devam ediyor. Resmî sonuçlar, yapılacak otopsi ve adli incelemeler sonrasında açıklanacak.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

KARAMAN’IN ERMENEK İLÇESİNDE 60 YAŞINDAKİ HAYRİ GÖKAŞAR, EVİNİN BALKONUNDA ÖLÜ BULUNDU.