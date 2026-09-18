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Ermenek Katranlı'da balkonda ölü bulunan 60 yaşındaki adam için inceleme sürüyor

Karaman'ın Ermenek ilçesi Katranlı köyünde, komşuların bulduğu 60 yaşındaki Hayri Gökaşar balkonda ölü bulundu; cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 14:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ermenek Katranlı'da balkonda ölü bulunan 60 yaşındaki adam için inceleme sürüyor

Ermenek Katranlı'da balkonda ölü bulunan 60 yaşındaki adam için inceleme sürüyor

olayın tespiti ve ilk bildirim:

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyü'nde, komşular tarafından evinin balkonunda hareketsiz halde bulunan Hayri Gökaşar (60) için durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

sağlık ekiplerinin müdahalesi ve inceleme süreci:

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hayri Gökaşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürdü; cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Soruşturmayı yürüten ekipler, olayın meydana geldiği koşulları ve olası tüm unsurları değerlendirmeye devam ediyor. Resmî sonuçlar, yapılacak otopsi ve adli incelemeler sonrasında açıklanacak.

Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü bildirildi.

KARAMAN’IN ERMENEK İLÇESİNDE 60 YAŞINDAKİ HAYRİ GÖKAŞAR, EVİNİN BALKONUNDA ÖLÜ...

KARAMAN’IN ERMENEK İLÇESİNDE 60 YAŞINDAKİ HAYRİ GÖKAŞAR, EVİNİN BALKONUNDA ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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