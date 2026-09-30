Ermenek M tipi cezaevinde olağanüstü hal tatbikatı kurumlar arası müdahale denetlendi

Tatbikatın amacı ve kapsamı:

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Olağanüstü Hal (OHAL) Plan Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlendi. Uygulama kapsamında kurumun iç güvenliği ve acil durumlara müdahale kapasitesi değerlendirildi.

Katılımcı kurumlar ve uygulanan senaryo:

Tatbikatta, hükümlülerin kurum içinde yangın çıkarması ve direniş başlatması senaryosu esas alındı. Senaryo gereği İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Amirliği, elektrik ve doğalgaz dağıtım kuruluşları ile sağlık ekiplerine haber verildi. İhbarın ardından ekiplerin kurum içine kısa sürede intikali sağlandı ve görev alanlarına göre hareket edildi.

Müdahale ve koordinasyon uygulamaları:

Katılımcı ekipler, güvenlik tedbirleri, sağlık müdahaleleri ve yangına karşı alınacak önlemleri uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Kurum içi tahliye planları, erişim kontrolü ve iletişim kanallarının etkinliği test edildi. Uygulama sırasında görev paylaşımı ve kurumlar arası koordinasyonun işleyişi değerlendirildi.

Yetkililer, tatbikatın ana hedefinin kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek ve muhtemel olağanüstü durumlara karşı müdahale kapasitesini artırmak olduğunu belirtti. Gerçekleştirilen uygulama ile hem planların hem de personelin sahadaki hazırlık düzeyi ölçümlendi.

ERMENEK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE ERMENEK M TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA OLAĞANÜSTÜ HAL (OHAL) PLAN TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.