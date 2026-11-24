Arama çalışmaları sürüyor:

Karaman'ın Ermenek ilçesinde pazar günü saat 16.00 civarında meydana gelen olayda, Mehmet Ali Göksu (37) ile arkadaşı M.K. Kumdan Boğazı mevkisine gezmeye gitti. İddiaya göre araçları çamura saplandı; Göksu, bölgeden ayrılarak yardım çağırmak üzere yola çıktı ancak geri dönmedi.

Göksu'nun dönmemesi üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, dağlık ve ormanlık arazide yaptıkları aramalarda şu ana kadar Göksu'ya ulaşamadı.

Ekiplerin müdahalesi:

Arama kurtarma çalışmaları, Tekeçatı Barajı ve çevresindeki dağlık alana kaydırıldı. Bölgede yürütülen operasyonlara arama köpekleri ve arazide görevli ekiplerin yanı sıra, barajda arama yapmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi de katıldı. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye sivil vatandaşların girişine izin verilmiyor.

Yetkililer, arazinin dağlık ve ormanlık yapısı nedeniyle arama çalışmalarının zaman aldığına dikkat çekiyor. Ekipler, hem karada hem su ortamında koordineli arama yürütmeye devam ediyor.

Gözaltı ve soruşturma:

Olayda Göksu ile birlikte olan M.K.'nın, ilçedeki jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulduğu bildirildi. M.K.'nın özel bir rehabilitasyon merkezinde çalıştığı öğrenildi. Soruşturma ve arama faaliyetleri sürerken, yetkililer halktan bölgeye yaklaşılmamasını istiyor.

Göksu'dan haber alınamaması üç günü bulurken, arama çalışmalarının devam ettiği ve yetkililerin yeni bulgular doğrultusunda harekete geçeceği kaydedildi.

KARAMAN’IN ERMENEK İLÇESİNDE ARAÇLARI ÇAMURA SAPLANINCA YARDIM ÇAĞIRMAYA GİDEN 37 YAŞINDAKİ MEHMET ALİ GÖKSU’DAN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR. BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, GÖKSU’NUN BİRLİKTE GEZMEYE GİTTİĞİ ARKADAŞI JANDARMADA İFADESİ ALINMAK ÜZERE TUTULUYOR.