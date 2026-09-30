Ermenek'te çocuk şenliği bin 300 öğrenciyle renkli anlar yaşandı

Ermenek Çocuk Şenliği'nde coşku

Karaman'ın Ermenek ilçesinde gerçekleştirilen Çocuk Şenliği, bölgedeki öğrenciler için unutulmaz anlar sundu. Yaklaşık bin 300 öğrenci etkinlikte oyunlar, eğlenceli aktiviteler ve atölyelerle doyasıya vakit geçirdi. Etkinlik, "Sıfır Atıkla Güçlenen Kırsal Projesi" kapsamında Ermenek Kaymakamlığı, Taşeli Turkuaz Yerel Eylem Grubu Derneği ve Ermenek Belediyesi desteğiyle düzenlendi.

etkinlikte neler yapıldı:

Şenlik alanında çocuklara yönelik çeşitli oyunlar ve eğlenceli etkinlikler programlandı. Öğrenciler hem eğlendi hem de sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında bilgilendirildi. Alan boyunca çocuklara pamuk şekeri, patlamış mısır ve öğle yemeği ikram edildi ve renkli görüntüler oluştu.

protokol ve katılımcılar:

Etkinliğe, Ermenek Kaymakamı Uğur Muzaffer Çam, Başyayla Kaymakamı Abdülsamet Kocakaya, Ermenek Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Kuş, Başyayla Belediye Başkanı Abdülkadir Ateş, Güneyyurt Belediye Başkanı Ahmet Arı, Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel ve TKDK Karaman İl Koordinatörü Özgür Öztürk ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol üyeleri ve halk, şenlik boyunca çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Etkinlik, hem eğlence hem de eğitim amacı taşıyarak kırsal alandaki çocukların sosyal ve çevresel farkındalığını artırmayı hedefledi. Yerel yönetimlerin ve sivil toplumun ortak çalışmasıyla düzenlenen şenlik, bölgede olumlu karşılandı.

KARAMAN'DA ERMENEK ÇOCUK ŞENLİĞİ'NDE YAKLAŞIK BİN 300 ÖĞRENCİ DOYASIYA EĞLENDİ.