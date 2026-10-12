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Erteleme kararı: KKTC cumhurbaşkanı Erhürman'ın Ankara ziyareti sağlık nedeniyle ileri tarihe alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 15-16 Ekim Ankara ziyareti, devam eden boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi; yeni tarih net değil.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 21:39

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EDİTÖR: Elif Demir

Erteleme kararı: KKTC cumhurbaşkanı Erhürman'ın Ankara ziyareti sağlık nedeniyle ileri tarihe alındı

ziyaretin gerekçesi ve kapsamı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tufan Erhürman'ın 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara'ya yapması planlanan resmi çalışma ziyareti, cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre sağlık gerekçesiyle ertelendi.

Yetkililer, Erhürman'ın bir süredir devam eden boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle programın ileri bir tarihe alınmasına karar verildiğini bildirdi.

planlanan program ve etkinlikler:

Ziyaret kapsamında Erhürman'ın farklı kesimlerden siyasetçi, akademisyen ve uzmanların katılacağı Başkent Toplantıları

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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