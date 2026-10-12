Erteleme kararı: KKTC cumhurbaşkanı Erhürman'ın Ankara ziyareti sağlık nedeniyle ileri tarihe alındı

ziyaretin gerekçesi ve kapsamı:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tufan Erhürman'ın 15-16 Ekim tarihlerinde Ankara'ya yapması planlanan resmi çalışma ziyareti, cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre sağlık gerekçesiyle ertelendi.
Yetkililer, Erhürman'ın bir süredir devam eden boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle programın ileri bir tarihe alınmasına karar verildiğini bildirdi.
planlanan program ve etkinlikler:
Ziyaret kapsamında Erhürman'ın farklı kesimlerden siyasetçi, akademisyen ve uzmanların katılacağı Başkent Toplantıları
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