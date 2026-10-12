Erteleme kararı: KKTC cumhurbaşkanı Erhürman'ın Ankara ziyareti sağlık nedeniyle ileri tarihe alındı

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın 15-16 Ekim Ankara ziyareti, devam eden boyun fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi; yeni tarih net değil.