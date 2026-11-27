Bilgilendirme toplantısı:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantısında, Bakanlık tarafından sunulan iki önemli hizmeti tanıttı. Toplantının temel hedefi, kursiyerlerin hizmetlerin kapsamı ve amacı hakkında bilinçlenmesini sağlamak ve uygulamaya yönelik farkındalık oluşturmaktı.

İlk Öğretmenim Ailem programı:

Katılımcılara 'İlk Öğretmenim Ailem' programının aile içi destek başlıkları, ebeveyn eğitimleri ve çocuk gelişimini destekleyici uygulamaları hakkında bilgi verildi. Programın danışmanlık süreçleri, aile merkezli yaklaşımı ve ailelerin günlük yaşamda uygulayabileceği yöntemler örneklerle açıklandı.

Çocuklar Güvende uygulaması:

Ayrıca 'Çocuklar Güvende' hizmetinin çocukların korunması, güvenli ortam sağlanması ve risklerin erken tespiti konularındaki uygulama ve yönlendirme mekanizmaları paylaşıldı. Bilgilendirme, hizmete erişim yolları, başvuru süreçleri ve gerekli durumlarda sunulan destek türleri üzerinde durularak katılımcıların soruları yanıtlandı.

Etkinlik, kursiyerlerin hangi durumlarda hangi desteklere başvurabileceklerini netleştirmesi ve aile içi iletişim ile çocuk güvenliğine ilişkin pratik adımların vurgulanmasıyla sona erdi. Yapılan bilgilendirmenin, hizmetlere erişimi kolaylaştırması ve yerel düzeyde farkındalığı artırması amaçlandı.

ESKİŞEHİR AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ERTUĞRULGAZİ AİLE DESTEK MERKEZİ (ADEM) KURSİYERLERİNE YÖNELİK, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BÜNYESİNDE SUNULAN "İLK ÖĞRETMENİM AİLEM" VE "ÇOCUKLAR GÜVENDE" HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.