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Ertuğruloğlu'ndan İİT ile yakın çalışma vurgusu

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'ta İİT Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile görüşerek iş birliği, etkinlikler ve Kıbrıs meselesini ele aldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Ertuğruloğlu'ndan İİT ile yakın çalışma vurgusu

Ertuğruloğlu ile İİT Genel Sekreteri New York'ta bir araya geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında gerçekleştirdiği New York ziyaretinde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri İsmail Ould Cheikh Ahmed ile Türk Evi'nde görüştü.

görüşmede iletilen mesajlar:

Ertuğruloğlu, görevine 28 Ağustos tarihinde başlayan Genel Sekreter Ahmed'i tebrik ederek başarı dileklerini iletti ve İİT ile yakın çalışma ortamı ile iş birliğinin sürdürülmesi temennisinde bulundu. Görüşmede, gözlemci üye olarak KKTC'nin İİT çatısı altındaki üst düzey toplantı ve etkinliklere aktif katılım sağladığı vurgulandı.

kk tc'nin öncelikleri ve talepleri:

Ertuğruloğlu, geçmiş dönemde KKTC'nin çeşitli İİT etkinliklerine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, gelecek dönemde bir İİT etkinliğinin KKTC'de düzenlenmesine hazır olduklarını belirtti. Bakan, KKTC'nin İİT Sekretaryası ve teşkilata üye ülkelerle ilişkilerini güçlendirmenin öncelikli hedef olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkına yönelik uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonların aşılması konusunda İİT'nin desteğinin önemine dikkat çekti. Kıbrıs meselesi de ele alınarak, Ertuğruloğlu İİT Genel Sekreteri Ahmed'e konuya ilişkin kapsamlı ve tarihi perspektifli bilgi sundu; Türkiye ile ortak yürütülen Kıbrıs politikası hakkında bilgilendirme yapıldı.

Görüşme, KKTC ile İİT arasında diyalog kanallarının güçlendirilmesi, etkinlik ortaklıkları ve Kıbrıs konusundaki iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde karşılıklı taahhütlerle son buldu.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (SAĞDA), NEW YORK’TA İİT GENEL SEKRETERİ ISMAİL OULD...

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANI TAHSİN ERTUĞRULOĞLU (SAĞDA), NEW YORK’TA İİT GENEL SEKRETERİ ISMAİL OULD CHEİKH AHMED (SOLDA) İLE BİR ARAYA GELDİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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