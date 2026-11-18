rektör sınıf içinde öğrencilerle bir araya geldi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, çat kapı ziyaretler kapsamında ERÜ Hukuk Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyaret sırasında rektörün derse katılması, öğrencilerle doğrudan iletişime geçmesine olanak sağladı; öğrenciler kendi taleplerini aktardı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

öğrenci talepleri ve rektörün yaklaşımı:

Ziyarette, öğrencilerin eğitim koşulları ve beklentilerine yönelik talepler dinlendi. Rektör Erkılıç, Hukuk Fakültesi için sarf ettiği değerlendirmede fakültenin Türkiye’de bir ekol haline geldiğini vurgulayarak, öğrencilerin hedef belirlemekten çekinmemesi gerektiğini belirtti. Bu yaklaşım, hem motivasyonu artırmayı hem de fakülte ile yönetim arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

fakülte yönetimiyle eşlik ve sonraki adımlar:

Rektöre, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel eşlik etti. Erkılıç, öğrencilerle sık sık bir araya geleceğini ifade ederek bu tür buluşmaların süreklilik kazanacağını söyledi. Ziyaret, fakülte içi sorunların yerinde tespiti ve hızlı geri bildirim mekanizmasının önemine işaret etti.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. KUDDUSİ ERKILIÇ HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ.