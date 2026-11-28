Erü'de 92 genç diş hekimi ilk beyaz önlüklerini giydi

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde gerçekleşen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Önlük Giyme Töreni, Kültür Sitesi'nde yoğun bir katılımla yapıldı. Törene Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Emin Demirbaş, Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. İlhan Karacalar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından beyaz önlükler giydirilerek tören sonlandırıldı.

Açılış konuşmalarında öne çıkanlar:

Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, konuşmasında üniversitenin donanımlı akademik kadrosu ve sunduğu yüksek eğitim imkânlarına dikkat çekti. Erkılıç, öğrencilere yönelik olarak "İyi olmak yetmeyecek, en iyisi olmaya çalışacaksınız" sözünü aktararak mesleki gelişimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de zaman ayırmanın önemini vurguladı.

Fakültenin altyapısı ve mesleki sorumluluk:

Dekan Prof. Dr. Ahmet Emin Demirbaş, fakültenin fiziki altyapısı hakkında bilgi verdi; yaklaşık 40 bin metrekare kapalı alana sahip olan fakültenin, fiziksel kapasite açısından Türkiye'nin önde gelen diş hekimliği fakültelerinden biri olduğuna dikkat çekti ve eğitimine başlayan öğrencilere başarı dileklerini iletti. Kayseri Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. İlhan Karacalar ise beyaz önlüğün sadece meslek simgesi olmadığını, aynı zamanda insanlığa hizmet etme ve hastaların acılarını dindirme sorumluluğunu temsil ettiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli alanlarda başarı gösteren akademisyen ve öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Tören, diş hekimliği eğitimine başlayan 92 öğrencinin beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle sona erdi; etkinlik hem aileler hem de akademik kadro açısından duygusal ve motive edici bir başlangıç olarak değerlendirildi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ’NDE, '2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLÜK GİYME TÖRENİ' DÜZENLENDİ.