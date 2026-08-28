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Eryaman'da eşitlik: Gençlerbirliği ile Erzurumspor 1-1

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK Eryaman'da 1-1 berabere kaldı; Eren Tozlu ve Adama Traore'nin golleri skoru belirledi.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 23:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Eryaman'da eşitlik: Gençlerbirliği ile Erzurumspor 1-1

Maç özeti

Trendyol Süper Lig 3. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma tek gollü dengede tamamlanırken oyunun kilit anları ikinci yarıda yaşandı.

önemli anlar:

55. dakikada ceza sahası içinde seken topa Eren Tozlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Erzurumspor FK 1-0 öne geçti.

66. dakikada ceza sahası dışı sağ kanattan Adama Traore'nin sert şutunda top köşeden filelere giderek skoru eşitledi: 1-1. 77. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi; bu müdahale beraberliği koruyan önemli anlardan biri oldu.

kadrolar ve değişiklikler:

Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün (Salih Uçan dk. 71), Ousmane Diabate, Tiago Gouveia (Metehan Baltacı dk.90+2), Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita (Ensar Kemaloğlu dk. 80). Yedekler: Gökhan Akkan, Thalisson Kelven, Yiğit Hamza Aydar, Erk Arda Aslan, Prince Martor, Zafer Göktuğ Erdem, Fıratcan Üzüm. Teknik direktör: Metin Diyadin.

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 85), Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze (Yakup Kırtay dk. 89), Mustafa Fettahoğlu (Ibrahim Diabate dk. 71), Elisha Owusu, Brandon Baiye, Martin Rodriguez (Nariman Akhundzada dk. 85), Eren Tozlu (Miguel Cardoso dk. 71). Yedekler: Matija Orbanic, Murat Cem Akpınar, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Cengizhan Bayrak. Teknik direktör: Serkan Özbalta.

hakemler ve disiplin:

Müsabakayı başhakem Ümit Öztürk yönetirken, yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ve Suat Güz görev yaptı. Sarı kart görenler arasında Erzurumspor'dan Mustafa Yumlu ve Elisha Owusu; Gençlerbirliği'nden ise Pedro Pereira, Oğulcan Ülgün ve Ousmane Diabate yer aldı.

Maç boyunca ikinci yarıda gelen goller ve yapılan değişiklikler skoru belirledi. Her iki takım da hücumda etkili anlar yakalasa da son sözü söyleyen savunma ve kaleci müdahaleleri oldu; karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI ERZURUMSPOR FK İLE 1-1...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI ERZURUMSPOR FK İLE 1-1 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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