Eryaman'da ilk yarı: Gençlerbirliği ile Erzurumspor golsüz eşitlikte

maçtan kısa özet:

Trendyol Süper Lig 3. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Erzurumspor FK, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. İlk yarı 0-0 sona ererken her iki takım da golle sonuçlanan bir atak geliştiremedi; özellikle kanatlardan gelen ortalar ve kaleci müdahaleleri dikkat çekti.

önemli dakikalar:

9. dakikada Adama Traore'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmanın dokunduğu top direkten döndü ve Gençlerbirliği önemli bir fırsattan yararlanamadı.

11. dakikada Franco Tongya'nın ceza sahasına gönderdiği topa Sekou Koita dokundu; vuruş yandan auta çıktı ve takımını öne geçirme şansını kaçırdı.

22. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı'nın şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat son anda topu kornere çeldi; bu müdahale Erzurumspor açısından devre içinde en net gol beklentisi olarak öne çıktı.

takımların kadroları ve diğer bilgiler:

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Suat Güz

Gençlerbirliği 11'i: İrfan Can Eğribayat, Pedro Pereira, Dimitrious Goutas, Zan Zuzek, Abdurrahim Dursun, Oğulcan Ülgün, Ousmane Diabate, Tiago Gouveia, Adama Traore, Franco Tongya, Sekou Koita

Gençlerbirliği yedekleri: Gökhan Akkan, Thalisson Kelven, Yiğit Hamza Aydar, Ensar Kemaloğlu, Erk Arda Aslan, Prince Martor, Salih Uçan, Zafer Göktuğ Erdem, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı

Teknik direktör: Metin Diyadin

Erzurumspor FK 11'i: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze, Mustafa Fettahoğlu, Elisha Owusu, Brandon Baiye, Martin Rodriguez, Eren Tozlu

Erzurumspor yedekleri: Matija Orbanic, Festy Ebosele, Yakup Kırtay, Murat Cem Akpınar, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahim Diabate, Miguel Cardoso, Cengizhan Bayrak, Nariman Akhundzada

Teknik direktör: Serkan Özbalta

Sarı kart: Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)

İlk yarı genelinde maçın temposu zaman zaman yükselirken, savunma aksiyonları ve kaleci performansları skoru belirleyen unsur oldu. İki takım da ikinci yarıda daha net pozisyonlar üretmeye çalışacak ve devre arasındaki düzeltmeler maçın kaderini belirleyebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ, ERZURUMSPOR FK’YI AĞIRLIYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI GOLSÜZ BERABERLİKLE NOKTALANDI.