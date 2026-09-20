Dolar 48,7600 +0,08%
Euro 56,0475 +0,13%
Bist 13.284,42 +1,23%
Altın Gram 6.936,78 +0,57%
EUR/USD 1,1490 +0,09%
Brent Petrol 99,29 -0,64%
--°

Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen kaymakam

Kaymakam Yunus Emre Akpınar, Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bölgenin gelişim sürecini değerlendirdi.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 00:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen kaymakam

Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme:

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Erzin Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette OSB'nin mevcut durumu ve devam eden çalışmalar ele alındı.

mevcut durum ve yürütülen faaliyetler:

Erzin OSB’de gerçekleştirilen incelemede yetkililer, bölgedeki çalışmaların mevcut durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyarette, sanayi bölgesinin gelişimine yönelik yürütülen adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette ayrıca Erzin Organize Sanayi Bölgesinin ilçe ekonomisine ve sanayi faaliyetlerine sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Taraflar, bölgenin gelişimi kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü konusunda mutabık kaldı.

izleme ve takip:

Kaymakam Yunus Emre Akpınar’ın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Erzin OSB’de devam eden çalışmaların takip edilmeye devam edileceği bildirildi. Yetkililer ilerleyen dönemde yapılacak değerlendirmelerle sürecin izleneceğini aktardı.

ERZİN KAYMAKAMI YUNUS EMRE AKPINAR’IN ERZİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTEN...

ERZİN KAYMAKAMI YUNUS EMRE AKPINAR’IN ERZİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTEN GÖRÜNTÜLER.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Orman deposunda barkod denetimi: İskenderun'da Günay saha çalışmalarını inceledi
images

Hassa'nın su altyapısı baştan sona yenileniyor: 10 bin metrelik çalışma sürüyor
images

Altınözü'nde yeni hastalıktan ari işletme modeliyle biyogüvenlik güçlendiriliyor
images

Çiftçinin omzundaki yük büyüyor: doğal afetler tarımsal üretimi zorluyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kelceköy'de itfaiye müdahalesi alevleri kontrol altına aldı, 5 küçükbaş telef oldu

Ümraniye'de erken saat kazası: İSTAÇ kamyonu ile servis minibüsü çarpıştı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

TREND HABERLER

Çivril'de elma festivalinin finalini Derya Uluğ'un enerjisi taçlandırdı

Sukaypark hafta sonunu kahve ve konserlerle şenliğe çevirdi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Dedesinin cipini izinsiz alıp Kayseri’de kaza yapan engelli sürücüye idari ceza

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı