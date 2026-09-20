Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen kaymakam

Erzin Organize Sanayi Bölgesi'nde inceleme:

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Erzin Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette OSB'nin mevcut durumu ve devam eden çalışmalar ele alındı.

mevcut durum ve yürütülen faaliyetler:

Erzin OSB’de gerçekleştirilen incelemede yetkililer, bölgedeki çalışmaların mevcut durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyarette, sanayi bölgesinin gelişimine yönelik yürütülen adımlar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Ziyarette ayrıca Erzin Organize Sanayi Bölgesinin ilçe ekonomisine ve sanayi faaliyetlerine sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Taraflar, bölgenin gelişimi kapsamında yürütülen çalışmaların sürdüğü konusunda mutabık kaldı.

izleme ve takip:

Kaymakam Yunus Emre Akpınar’ın gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Erzin OSB’de devam eden çalışmaların takip edilmeye devam edileceği bildirildi. Yetkililer ilerleyen dönemde yapılacak değerlendirmelerle sürecin izleneceğini aktardı.

ERZİN KAYMAKAMI YUNUS EMRE AKPINAR’IN ERZİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTEN GÖRÜNTÜLER.