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Erzincan bakırı: ateş ve tokmakla yaşatılan zanaat

Urartu döneminden günümüze ulaşan Erzincan bakır işlemeciliği, ateş, tokmak ve özgün motiflerle usta ellerde yaşatılan kültürel bir mirastır.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzincan bakırı: ateş ve tokmakla yaşatılan zanaat

Erzincan'da bakırın hikayesi:

Urartular dönemine kadar uzanan Erzincan bakır işlemeciliği, bölgenin en eski el sanatlarından biri olarak ayakta kalıyor. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından paylaşılan bilgilerde, ateşle şekillendirilen bakırın ustaların elinde yüzyıllardır sürdürülen bir zanaata dönüştüğü vurgulanıyor. Her tokmak vuruşu, hem malzemenin fiziksel dönüşümünü hem de ustanın sabrını ve birikimini yansıtıyor.

Ustaların teknikleri ve motif dili:

Erzincan ustaları, bakırı önce ateşte yumuşatıyor, sonra tokmak sesi eşliğinde şekillendiriyor. İşlenen eserlerde sıkça lale, narçiçeği, yaprak ve selvi gibi geleneksel motifler kullanılıyor; bu motifler hem estetik bir dil oluşturuyor hem de bölgenin kültürel hafızasını taşıyor. Her bir parça, aynı zamanda ustanın el emeğini, ritmini ve yüzlerce yıllık teknik aktarımı barındırıyor.

Kültürel miras ve aktarım:

Bakır işlemeciliği, yalnızca nesne üretmekten öte bir kültür pratiği olarak değerlendiriliyor. Geleneksel yöntemler ustadan çırağa geçerek bugünlere ulaşırken, ortaya çıkan eserler Erzincan'ın yaşayan zanaat geleneğinin somut bir görünümü oluyor. Ateşle başlayan bu hikaye, ustaların ellerinde işlenip kültürel mirasa dönüşmeye devam ediyor.

KUDAKA’nın paylaşımları, yerel el sanatlarının görünürlüğünü artırmayı ve bu zanaatların sürdürülebilirliğine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Erzincan bakırı, hem estetik hem de tarihsel değeriyle bölgenin kimliğinin önemli bir parçası olarak korunuyor.

ERZİNCAN BAKIRI USTA ELLERDE YÜZYILLARDIR YAŞATILIYOR

ERZİNCAN BAKIRI USTA ELLERDE YÜZYILLARDIR YAŞATILIYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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