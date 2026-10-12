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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden COP31'e uzanan beş iklim inovasyonu

EBYÜ'nün biyoçeşitlilikten dijital sulamaya, iklim verisi ve yeşil kariyere uzanan beş projesi COP31'de kabul edildi; uluslararası görünürlük sağlıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 18:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden COP31'e uzanan beş iklim inovasyonu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi projeleri COP31 kapsamında kabul edildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) akademisyenleri tarafından iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odaklı hazırlanan beş proje, Antalya'da düzenlenecek COP31 çatısı altında kabul edildi. Kabul edilen çalışmalar, farklı disiplinleri bir araya getirerek biyoçeşitlilik, iklim verisi modellemesi, tarımsal sulama, yeşil kariyer gelişimi ve endemik ekosistem ilişkilerine odaklanıyor.

Kabul edilen projeler:

Kabul edilen projeler arasında Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Askan imzalı "Biyoçeşitliliğe Dost ve İklim Dirençli Kampüs", Araştırma Görevlisi Dr. Sefa Nur Yeşilyurt tarafından hazırlanan "HydroMet DataLab: İklim Verisi Tamamlama ve Modelleme", Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım Dalkılıç'ın "Yarı Kurak İklimlerde Domates Sulama: Dijital İkiz", Doç. Dr. Ahmet Yazar'ın "Yeşil Kariyer Akademisi" ve Dr. Öğr. Üyesi Mert Elverici'nin "Yüksek Rakım Endemik Bitki-Tozlaştırıcı Ağları" başlıklı çalışmaları yer alıyor.

Proje odakları ve disiplinler arası yaklaşım:

Bu projeler, biyoçeşitlilik korumasından iklim verilerinin modellenmesine, tarımsal verimliliği artırmaya yönelik dijital çözümlerden yeşil kariyer eğitimlerine ve endemik bitki-tozlaştırıcı ilişkilerinin araştırılmasına dek geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hazırlanan çalışmalar, ekoloji, veri bilimi, tarım mühendisliği ve eğitim programları gibi farklı disiplinleri entegre ederek kapsayıcı yaklaşımlar sunuyor.

Üniversitenin beş proje ile COP31'de yer almasının, EBYÜ'nün iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanlarındaki bilimsel üretiminin uluslararası görünürlüğüne katkı sağlaması bekleniyor. Kabul edilen projeler, hem akademik iş birliklerini güçlendirme hem de uygulamaya dönük çözümler geliştirme potansiyeli taşıyor.

EBYÜ’NÜN 5 PROJESİ COP31 KAPSAMINDA KABUL EDİLDİ

EBYÜ’NÜN 5 PROJESİ COP31 KAPSAMINDA KABUL EDİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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