Erzincan Çayırlı'da göç hazırlığı: binlerce kırlangıç tellerde dinlendi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kırlangıç sürüleri, sıcak bölgelere yönelmeden önce Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde mola verdi. Sabah ve akşam saatlerinde görülen bu toplu konuşmalar, ilçede yaşayanlar için dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

gözlemler:

Havaların soğumasıyla binlerce kırlangıç, ilçedeki yüksek gerilim hattı tellerine sırayla kondu. Aynı anda tellere dizilen kuşlar, oluşan siluetlerle gökyüzünde renkli ve hareketli kareler ortaya çıkardı. Vatandaşlar, cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle bu anları kaydetti.

Manzarayı fotoğraflayan Abdulkadir Şahin, "Birdenbire çok sayıda kırlangıç elektrik tellerine konmaya başladı. Sanırım kış yaklaşınca göçe başladılar. Burada da mola verdiler." dedi ve ilk kez bu kadar büyük bir sürü gördüğünü söyledi.

kırlangıçların yaşamı:

Kırlangıçlar, yaşamlarının büyük bölümünü havada geçirir ve uçarken böceklerle beslenir. Ayakları daha zayıf olan bu türler, yerde uzun süre hareket etmek yerine sadece su ve çamur ihtiyaçlarını karşılamak için kısa sürede yere iner. Bu nedenle göç yolculukları öncesi yüksek noktalarda dinlenmeleri sık rastlanan bir davranış olarak değerlendiriliyor.

Çayırlı'daki bu mola, bölge sakinlerine sonbaharın günlük yaşam üzerindeki etkisini hatırlattı ve kuş gözlemcileri için nadir bir fotoğraf fırsatı sundu.

BİNLERCE KIRLANGIÇ, GÖÇ ÖNCESİ ERZİNCAN’DA MOLA VERDİ